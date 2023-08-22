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США назвали условие, при котором будут обучать украинских пилотов на F-16

F-16
Фото: Unsplash

США готовы обучать украинских пилотов на истребителях F-16, если европейские партнеры не будут успевать с подготовкой.

Об этом сообщила на брифинге заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

— Мы открыты к обучению пилотов, если тренировочные программы в Европе будут заполнены. Таково условие. Дания и Нидерланды берут на себя инициативу по подготовке. Если они не будут иметь возможности обучать стольких пилотов, сколько захочет отправить Украина, тогда мы поможем с тренировкой в США, — сказала она.

По словам Сингх, украинцам нужно будет пройти “значительную англоязычную подготовку”, чтобы быть готовыми к полетам на F-16, а это займет определенное время.

Заместитель спикера Пентагона также отметила, что Украина сама будет определять, сколько пилотов пройдут обучение.

— Они все еще подсчитывают, сколько пилотов у них есть, которых можно будет обучить. Я еще не имею этих цифр, — добавила она.

Ранее спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что Украине нужно 128 истребителей, чтобы заменить старый авиационный парк техники и получить преимущество в небе.

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Источник: Минобороны США

Война в Украине, Истребитель F-16, США
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