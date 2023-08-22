США назвали условие, при котором будут обучать украинских пилотов на F-16
США готовы обучать украинских пилотов на истребителях F-16, если европейские партнеры не будут успевать с подготовкой.
Об этом сообщила на брифинге заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.
— Мы открыты к обучению пилотов, если тренировочные программы в Европе будут заполнены. Таково условие. Дания и Нидерланды берут на себя инициативу по подготовке. Если они не будут иметь возможности обучать стольких пилотов, сколько захочет отправить Украина, тогда мы поможем с тренировкой в США, — сказала она.
По словам Сингх, украинцам нужно будет пройти “значительную англоязычную подготовку”, чтобы быть готовыми к полетам на F-16, а это займет определенное время.
Заместитель спикера Пентагона также отметила, что Украина сама будет определять, сколько пилотов пройдут обучение.
— Они все еще подсчитывают, сколько пилотов у них есть, которых можно будет обучить. Я еще не имею этих цифр, — добавила она.
Ранее спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что Украине нужно 128 истребителей, чтобы заменить старый авиационный парк техники и получить преимущество в небе.
Источник: Минобороны США
Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута – и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.Владислав Круглов