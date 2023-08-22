В Черном море в готовности к применению три носителя Калибров — Гуменюк

Россия усилила свою корабельную группировку в Черном море тремя ракетоносителями, поэтому ситуация напряженная.

Об этом заявила спикер объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телеканала Эспрессо.

— Среди них фигурирует новый ракетный корабль Циклон, который еще не прошел испытаний. По предварительным данным, количество Калибров может быть доведено до 20 единиц. Это означает, что два надводных и один подводный ракетоносители готовы к применению по территории Украины, — подчеркнула она.

По ее словам, с учетом того, что этой ночью единичные ударные беспилотники наблюдались над территорией Украины, это может означать, что РФ проводит разведку боем, выявляя системы ПВО, готовясь к новым атакам.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 545-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Эпрессо

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