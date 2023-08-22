У Чорному морі у готовності до застосування три носії Калібрів – Гуменюк

Росія посилила своє корабельне угруповання у Чорному морі трьома ракетоносіями, тому ситуація напружена.

Про це заявила спікерка об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу Еспресо.

– Серед них фігурує новий ракетний корабель Циклон, який ще не пройшов випробовувань. За попередніми даними, кількість Калібрів може бути доведена до 20 одиниць. Це означає, що два надводних та один підводний ракетоносії готові до застосування по території України, – наголосила вона.

За її словами, зважаючи на те, що цієї ночі поодинокі ударні безпілотники спостерігалися над територією України, це може означати, що РФ проводить розвідку боєм, виявляючи системи ППО, готуючись до нових атак.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 545-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Еспресо

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