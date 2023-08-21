Возможны провокации или обстрелы со стороны РФ. Чего ждать на День Независимости

Все знают о тяготении России к сакральным датам. Так, 24 августа прошлого года россияне нанесли ракетный удар по железнодорожной станции в поселке Чаплино Днепропетровской области, из-за чего погибли по меньшей мере 25 человек. Возможны ли провокации со стороны РФ на День Независимости в этом году и какова вероятность массированных обстрелов — читайте в материале Фактов ICTV.

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк не исключает массированные удары со стороны РФ накануне Дня Независимости.

— Поэтому расслабляться рано, а зная тяготение врага к сакральным датам, вполне вероятно, что как раз в этот период (накануне Дня Независимости, — Ред.) усилятся угрозы, и возможны массированные атаки, в том числе с использованием надводных и подводных ракетоносителей, стратегической и тактической авиации, ударных беспилотников. Поэтому мы говорим о возможной угрозе, которая будет наращиваться ближе к важным датам, — пояснила она.

На День Независимости Украины страна-агрессор может прибегнуть к очередному акту ракетного терроризма, уверяет и представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

— Это может случиться на день раньше или позже. Или длиться несколько дней и несколько волн. Собственно, я не думаю, что это может удивить кого-то из украинцев, — сказал он.

Такого же мнения и спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. При этом он уверяет, что обстрелы возможны и в любой другой день.

— Любые средства воздушного нападения — это вопрос быстрый. Приняли решение — привели в боевую готовность — запустили. Понятно, что мы будем в эти дни более усиленно, более взвешенно и более уверенно контролировать обстановку, как это делаем и всегда. Здесь у нас каждый день — это тревога и внимание. Поэтому нужно об этом помнить, — сказал Игнат.

Украинский военный эксперт, историк Михаил Жирохов эксклюзивно рассказал Фактам ICTV, что ожидать ударов со стороны РФ стоит и, скорее всего, страна-агрессор применит тактику прошлого года.

— Каждый праздник все ждут, что они (россияне, — Ред.) ударят по народу, по гражданским объектам. Но из того, что было, из тех праздников, которые прошли за эти 1,5 года, таких ударов не было. Были удары до праздника и после праздника, а в сам праздник таких ударов не было. Они могут изменить свою тактику, чтобы нанести психологический ущерб, а может и нет. Скорее всего, будет тактика того года, когда через день, через два или на следующий день после праздника была атака. Такая тактика у них работала, поэтому не думаю, что они будут ее менять, — говорит эксперт.

В частности, по его мнению, сказать, какой именно регион Украины находится под наибольшей угрозой нельзя.

— Оружия достаточно, мы видим удары и по Львовской, и по Сумской, и по Харьковской, и удары по Ивано-Франковской, то есть ничего такого ограничительного нет, потому что эти Шахеды имеют до 1000 км охвата. Я не беру Закарпатье, но вся остальная территория она потенциально возможна для удара, — добавил он.

Кроме того, Жирохов уверен, что Россия сейчас придерживает ракеты именно на осень, чтобы повторить удары по энергетической инфраструктуре прошлого года.

Кстати, ранее Факты ICTV писали, действительно ли эта зима будет хуже предыдущей и стоит ли ожидать обстрелов РФ и блэкаута.

Фото: ГУР

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