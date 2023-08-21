Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
Атака РФ на Чернигов. Количество пострадавших увеличилось, пять человек — в тяжелом состоянии
Сотни поврежденных домов, школы: последствия атаки дронов на Хмельницкую область
Могут разгоняться до 70 км/ч: что известно о БМП CV90, которые Украина получила от Швеции
Срочно
В Киеве в районе кольцевой дороги прогремели взрывы: в МВД рассказали, что произошло
Когда ждать ослабления жары в Украине: синоптики назвали дату
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Возможны провокации или обстрелы со стороны РФ. Чего ждать на День Независимости

ракетні удари ракета

Все знают о тяготении России к сакральным датам. Так, 24 августа прошлого года россияне нанесли ракетный удар по железнодорожной станции в поселке Чаплино Днепропетровской области, из-за чего погибли по меньшей мере 25 человек. Возможны ли провокации со стороны РФ на День Независимости в этом году и какова вероятность массированных обстрелов — читайте в материале Фактов ICTV.

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк не исключает массированные удары  со стороны РФ накануне Дня Независимости.

— Поэтому расслабляться рано, а зная тяготение врага к сакральным датам, вполне вероятно, что как раз в этот период (накануне Дня Независимости, — Ред.) усилятся угрозы, и возможны массированные атаки, в том числе с использованием надводных и подводных ракетоносителей, стратегической и тактической авиации, ударных беспилотников. Поэтому мы говорим о возможной угрозе, которая будет наращиваться ближе к важным датам, — пояснила она.

На День Независимости Украины страна-агрессор может прибегнуть к очередному акту ракетного терроризма, уверяет и представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

— Это может случиться на день раньше или позже. Или длиться несколько дней и несколько волн. Собственно, я не думаю, что это может удивить кого-то из украинцев, — сказал он.

Такого же мнения и спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. При этом он уверяет, что обстрелы возможны и в любой другой день.

— Любые средства воздушного нападения — это вопрос быстрый. Приняли решение — привели в боевую готовность — запустили. Понятно, что мы будем в эти дни более усиленно, более взвешенно и более уверенно контролировать обстановку, как это делаем и всегда. Здесь у нас каждый день — это тревога и внимание. Поэтому нужно об этом помнить, — сказал Игнат.

Украинский военный эксперт, историк Михаил Жирохов эксклюзивно рассказал Фактам ICTV, что ожидать ударов со стороны РФ стоит и, скорее всего, страна-агрессор применит тактику прошлого года.

— Каждый праздник все ждут, что они (россияне, — Ред.) ударят по народу, по гражданским объектам. Но из того, что было, из тех праздников, которые прошли за эти 1,5 года, таких ударов не было. Были удары до праздника и после праздника, а в сам праздник таких ударов не было. Они могут изменить свою тактику, чтобы нанести психологический ущерб, а может и нет. Скорее всего, будет тактика того года, когда через день, через два или на следующий день после праздника была атака. Такая тактика у них работала, поэтому не думаю, что они будут ее менять, — говорит эксперт.

В частности, по его мнению, сказать, какой именно регион Украины находится под наибольшей угрозой нельзя.

— Оружия достаточно, мы видим удары и по Львовской, и по Сумской, и по Харьковской, и удары по Ивано-Франковской, то есть ничего такого ограничительного нет, потому что эти Шахеды имеют до 1000 км охвата. Я не беру Закарпатье, но вся остальная территория она потенциально возможна для удара, — добавил он.

Кроме того, Жирохов уверен, что Россия сейчас придерживает ракеты именно на осень, чтобы повторить удары по энергетической инфраструктуре прошлого года.

Кстати, ранее Факты ICTV писали, действительно ли эта зима будет хуже предыдущей и стоит ли ожидать обстрелов РФ и блэкаута.

Фото: ГУР

Война в Украине, Владимир Зеленский, День Независимости, Ракетные удары России, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Зеленского и первую леди приняла королева Дании Маргрете II
Зеленський у королеви Данії
Юсов: РФ может мобилизовать осенью до 250 тыс. человек — это вероятный сценарий
російські солдати
На Запорожье Силы обороны имели успех вблизи Работино и Малой Токмачки – Маляр
Бої на фронті
Война Путина против Украины ухудшила ситуацию с безопасностью в РФ: ГУР о последних взрывах
Возможны провокации или обстрелы со стороны РФ. Чего ждать на День Независимости
Ржавые танки и остатки ракет: на Крещатик ко Дню Независимости привезли военную технику РФ
Возможны провокации или обстрелы со стороны РФ. Чего ждать на День Независимости
Игры
Видео
Достижения есть каждый день: как украинские минометчики уничтожают врага на Востоке

Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.

Владислав Круглов
Использовать могут даже дети: в Украине изобрели уникальный лего-кирпич
Возможны провокации или обстрелы со стороны РФ. Чего ждать на День Независимости
Прошли путь Анны Франк: истории украинских детей из оккупации показывают в Нидерландах
Возможны провокации или обстрелы со стороны РФ. Чего ждать на День Независимости
Черноморские игры 2023: чем запомнился фестиваль в Киеве и кто победил
Чорноморські Ігри 2023
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (18.08.2023)
Возможны провокации или обстрелы со стороны РФ. Чего ждать на День Независимости
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь