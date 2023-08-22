Атака дронов на Черниговскую область и Запорожье: 545 день войны

22 августа, 0:43

Ходжес: США постоянно готовятся к войне с РФ в Европе

Соединенные Штаты Америки постоянно готовятся к войне с Россией в Европе.

Об этом в интервью LIGA.net рассказал американский генерал в отставке Бен Ходжес, отвечая на вопрос, готовы ли США к гипотетической войне с Россией в Европе.

– Армия и авиация, все наши службы постоянно тренируются, поддерживают боеспособность. Чтобы послать сигнал Кремлю: мы готовы. Это сдерживание. И, конечно, постоянно работая с нашими союзниками на учениях, мы все стараемся увеличить наши возможности противовоздушной и противоракетной обороны, материально-техническое обеспечение, – сказал он.

Ходжес отметил, что США постоянно готовы в случае вооруженной агрессии России против США или стран ЕС.

– Я бы сказал, что мы всегда готовимся к войне с Россией в Европе.Когда еще я был лейтенантом в 1981 году в Западной Германии во время холодной войны. Наша работа ежедневно заключалась в том, чтобы быть готовыми воевать против СССР, если тот нападет, – добавил генерал.

Также он рассказал, что сейчас в Европе дислоцируются около 100 тыс. американских солдат.