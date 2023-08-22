Атака дронов на Черниговскую область и Запорожье: 545 день войны
В Запорожье прогремели взрывы
В мониторинговых пабликах сообщают, что в Запорожье прогремели взрывы. Предварительно — работает ПВО.
Ранее сообщалось, что над Запорожской и Днепропетровской областями был замечен вражеский дрон-камикадзе.
В Днепре угроза атаки БпЛА
В мониторинговых пабликах сообщают, что над городом Днепр был замечен вражеский дрон-камикадзе.
Враг хочет реванша на Купянском направлении — Маляр
На Купянском направлении ситуация сложная, продолжаются серьезные обстрелы. Российские оккупанты хотят реванша, поэтому пытаются вернуть позиции, которые потеряли осенью прошлого года.
Об этом в эфире теламарафона Єдині новини рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
— Кроме того, они с большой вероятностью хотят отвлечь наши силы от успешного наступления на Бахмутском направлении, чтобы мы не могли все силы концентрировать там, а вынуждены были их распылять по разным направлениям, где они усиливаются, — сказала Маляр во время общения с ведущим Вадимом Карпьяком.
Ходжес: США постоянно готовятся к войне с РФ в Европе
Соединенные Штаты Америки постоянно готовятся к войне с Россией в Европе.
Об этом в интервью LIGA.net рассказал американский генерал в отставке Бен Ходжес, отвечая на вопрос, готовы ли США к гипотетической войне с Россией в Европе.
– Армия и авиация, все наши службы постоянно тренируются, поддерживают боеспособность. Чтобы послать сигнал Кремлю: мы готовы. Это сдерживание. И, конечно, постоянно работая с нашими союзниками на учениях, мы все стараемся увеличить наши возможности противовоздушной и противоракетной обороны, материально-техническое обеспечение, – сказал он.
Ходжес отметил, что США постоянно готовы в случае вооруженной агрессии России против США или стран ЕС.
– Я бы сказал, что мы всегда готовимся к войне с Россией в Европе.Когда еще я был лейтенантом в 1981 году в Западной Германии во время холодной войны. Наша работа ежедневно заключалась в том, чтобы быть готовыми воевать против СССР, если тот нападет, – добавил генерал.
Также он рассказал, что сейчас в Европе дислоцируются около 100 тыс. американских солдат.
Папа Римский обсудил войну в Украине с американским генералом Марком Милли
В понедельник, 21 августа Папа Римский Франциск обсудил войну в Украине с высокопоставленным американским генералом Марком Милли во время встречи в Ватикане.
Как сообщает CNN глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли был “удостоен чести и привилегии” иметь возможность встретиться с Папой Римским.
Встреча длилась около 30 минут, и Милли подарил Папе Франциску копию Конституции США, сказал Батлер.
Во время разговора об Украине Папа был особенно обеспокоен количеством жертв среди гражданского населения во время войны, которую развязала Россия.
Папа Франциск был откровенным критиком войны в Украине. В начале этого месяца, находясь в Португалии, Папа риторически спросил, каким путем движется Европа, если не прекратит войну в Украине. Он призвал Россию присоединиться к Черноморской зерновой инициативе и заявил, что Ватикан является частью миссии по прекращению войны в Украине.
Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута – и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.Владислав Круглов