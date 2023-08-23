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Валентина Летяк, редактор ленты

Украинский дрон Перун: аналог Ланцета скоро будет помогать ВСУ на фронте

Український дрон Перун

Украинские изобретатели разработали аналог российского дрона-камикадзе Ланцет под названием Перун. Вице-премьер-министр Михаил Федорова в эфире программы на канале Pressing заверил, что есть производители, которые уже сделали соответствующий продукт.

— Мы сейчас занимаемся масштабированием, есть четкое видение, когда и сколько будет наших дронов. На сегодняшний день Ланцеты — это достаточно эффективное оружие. Мы анализируем статистику их применения РФ. Поэтому нужно быстрее развивать средства радиоэлектронной борьбы, которые будут защищать от дронов каждую единицу техники на фронте, — подчеркнул он.

По его словам, сейчас война переходит в другую систему координат — в войну технологий.

Федоров отметил, что в РФ ежемесячно производят сотни Ланцетов, поэтому это большая угроза, с которой надо работать.

Автор канала сообщил, что Украина тестирует собственный Ланцет под названием Перун, недавно его представили на одном из мероприятий.

Ланцет – это российский беспилотный барражирующий боеприпас, предназначенный для поражения наземной техники и других целей на фронте и в тылу противника. Эти дроны могут в течение длительного времени кружить в воздухе, отслеживая цель, а затем стремительно атаковать ее.

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Михайло Федоров

Фото: скрин видео

Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Михайло Федоров, Російська агресія
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