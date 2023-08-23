Украинский дрон Перун: аналог Ланцета скоро будет помогать ВСУ на фронте
Украинские изобретатели разработали аналог российского дрона-камикадзе Ланцет под названием Перун. Вице-премьер-министр Михаил Федорова в эфире программы на канале Pressing заверил, что есть производители, которые уже сделали соответствующий продукт.
— Мы сейчас занимаемся масштабированием, есть четкое видение, когда и сколько будет наших дронов. На сегодняшний день Ланцеты — это достаточно эффективное оружие. Мы анализируем статистику их применения РФ. Поэтому нужно быстрее развивать средства радиоэлектронной борьбы, которые будут защищать от дронов каждую единицу техники на фронте, — подчеркнул он.
По его словам, сейчас война переходит в другую систему координат — в войну технологий.
Федоров отметил, что в РФ ежемесячно производят сотни Ланцетов, поэтому это большая угроза, с которой надо работать.
Автор канала сообщил, что Украина тестирует собственный Ланцет под названием Перун, недавно его представили на одном из мероприятий.
Ланцет – это российский беспилотный барражирующий боеприпас, предназначенный для поражения наземной техники и других целей на фронте и в тылу противника. Эти дроны могут в течение длительного времени кружить в воздухе, отслеживая цель, а затем стремительно атаковать ее.
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