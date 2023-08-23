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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Український дрон Перун: аналог Ланцета скоро допомагатиме ЗСУ на фронті

Український дрон Перун

Українські винахідники розробили аналог російського дрона-камікадзе Ланцет під назвою Перун. Віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров в ефірі програми на каналі Pressing запевнив, що є виробники, які вже зробили відповідний продукт.

– Ми зараз займаємося масштабуванням, є чітке бачення, коли і скільки буде наших дронів. На сьогодні Ланцети – це досить ефективна зброя. Ми аналізуємо статистику їх застосування РФ. Тому потрібно швидше розвивати засоби радіоелектронної боротьби, які захищатимуть від дронів кожну одиницю техніки на фронті, – наголосив він.

За його словами, зараз війна переходить в іншу систему координат – у війну технологій.

Федоров зауважив, що у РФ щомісяця виробляють сотні Ланцетів, тому це велика загроз, з якою треба працювати.

Автор каналу повідомив, що Україна тестує власний Ланцет під назвою Перун, нещодавно його презентували на одному із заходів.

Ланцет – це російський безпілотний баражувальний боєприпас, призначений для ураження наземної техніки та інших цілей на фронті та в тилу противника. Ці дрони можуть протягом тривалого часу кружляти в повітрі, відстежуючи ціль, а згодом стрімко атакувати її.

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Михайло Федоров

Фото: скрин відео

Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Михайло Федоров, Російська агресія
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