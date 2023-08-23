Український дрон Перун: аналог Ланцета скоро допомагатиме ЗСУ на фронті
Українські винахідники розробили аналог російського дрона-камікадзе Ланцет під назвою Перун. Віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров в ефірі програми на каналі Pressing запевнив, що є виробники, які вже зробили відповідний продукт.
– Ми зараз займаємося масштабуванням, є чітке бачення, коли і скільки буде наших дронів. На сьогодні Ланцети – це досить ефективна зброя. Ми аналізуємо статистику їх застосування РФ. Тому потрібно швидше розвивати засоби радіоелектронної боротьби, які захищатимуть від дронів кожну одиницю техніки на фронті, – наголосив він.
За його словами, зараз війна переходить в іншу систему координат – у війну технологій.
Федоров зауважив, що у РФ щомісяця виробляють сотні Ланцетів, тому це велика загроз, з якою треба працювати.
Автор каналу повідомив, що Україна тестує власний Ланцет під назвою Перун, нещодавно його презентували на одному із заходів.
Ланцет – це російський безпілотний баражувальний боєприпас, призначений для ураження наземної техніки та інших цілей на фронті та в тилу противника. Ці дрони можуть протягом тривалого часу кружляти в повітрі, відстежуючи ціль, а згодом стрімко атакувати її.
Фото: скрин відео
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