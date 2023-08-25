США будут обучать украинских пилотов на F-16 — Пентагон

США будут обучать украинцев управлять истребителями F-16, а также обслуживать их.

Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона бригадный генерал ВВС США Пэт Райдер.

Ожидается, что летная подготовка начнется на базе Национальной гвардии Моррис в штате Аризона после обучения английскому языку украинских пилотов в сентябре.

— Украина определит количество пилотов, которое ей нужно, и которые пройдут обучение. Это существенно увеличит потенциал коалиции в подготовке этих пилотов. Это еще одно место для тренировок, — сказал Райдер.

Ранее о намерении США начать подготовку украинцев на F-16 сообщало издание The New York Times со ссылкой на неназванного американского чиновника.

При этом не уточняется, будут ли обучаться в США пилоты, которые изначально были предназначены для европейских программ подготовки, или это будет дополнительная группа.

Недавно представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что 70 украинских пилотов и технических специалистов, которые будут обслуживать истребители F-16, начали обучение в Дании.

По его словам, это только первая волна украинских бойцов, которые будут учиться на F-16, впоследствии будут вторая и третья волны.

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