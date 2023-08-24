В Черном море ракетоносителей нет, в Азовском один дежурит дальше – ВМС ВСУ
К обеду 24 августа Россия сократила количество кораблей в Черном море с девяти до четырех единиц.
В частности, РФ завела в пункт базирования малый ракетный корабль, снаряженный восемью Калибрами.
В Азовском море, начиная с 22 августа, дежурит два вражеских корабля.
Среди них остается носитель крылатых ракет Калибр.
Общий залп может составлять до восьми ракет.
В Средиземном море на боевом дежурстве находятся восемь вражеских кораблей, в том числе два носителя крылатых ракет Калибр общим залпом до 24 ракет.
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Источник: ВМС ВСУ
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