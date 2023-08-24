Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Погиб вместе с Пригожиным: кем был Дмитрий Уткин, который руководил наемниками ЧВК Вагнера
В России разбился частный самолет: есть погибшие
В Винницкой области в ДТП погибли 12 человек, среди них шестеро детей
Срочно
В Кривом Роге прогремел взрыв: в нескольких районах пропал свет, есть пострадавший
Попал в течение и тонул: в Кривом Роге мать бросилась спасать сына и погибла
Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

В Черном море ракетоносителей нет, в Азовском один дежурит дальше – ВМС ВСУ

Кораблі РФ
Фото: Getty Images

К обеду 24 августа Россия сократила количество кораблей в Черном море с девяти до четырех единиц.

В частности, РФ завела в пункт базирования малый ракетный корабль, снаряженный восемью Калибрами.

В Азовском море, начиная с 22 августа, дежурит два вражеских корабля.

Среди них остается носитель крылатых ракет Калибр.

Общий залп может составлять до восьми ракет.

В Средиземном море на боевом дежурстве находятся восемь вражеских кораблей, в том числе два носителя крылатых ракет Калибр общим залпом до 24 ракет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 547-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ВМС ВСУ

Азовське море, Ракета, Ракетные удары России, ракетний удар, Середземне море, Черное море
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Гуменюк: Кроме Триумфа в Крыму вчера были повреждены три российские С-300 на Херсонщине
ЗРК С-300
Минобороны Японии сообщило о пуске баллистической ракеты со стороны КНДР
Японія
Дальность стрельбы до 2 600 км: что известно о крылатых ракетах Калибр
Крилата ракета Калібр
Пытался атаковать военные суда: ВСУ поразили российский самолет вблизи Змеиного
Російські літаки Ту-22М3
Четырем блогерам, которые снимали работу ПВО в Киеве, вынесли приговоры
суд
Игры
Видео
Крест боевых заслуг: кому будут вручать новую награду

Полномасштабное вторжение заставило чиновников по-другому взглянуть на систему государственных наград. Оказалось, что отличий чисто за героизм в условиях войны у нас не было, а одну и ту же награду могли получать как гражданские, так и бойцы на фронте.

Олег Корниенко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (23.08.2023)
В Черном море ракетоносителей нет, в Азовском один дежурит дальше – ВМС ВСУ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (23.08.2023)
В Черном море ракетоносителей нет, в Азовском один дежурит дальше – ВМС ВСУ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (23.08.2023)
В Черном море ракетоносителей нет, в Азовском один дежурит дальше – ВМС ВСУ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (23.08.2023)
В Черном море ракетоносителей нет, в Азовском один дежурит дальше – ВМС ВСУ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь