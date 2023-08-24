В Черном море ракетоносителей нет, в Азовском один дежурит дальше – ВМС ВСУ

К обеду 24 августа Россия сократила количество кораблей в Черном море с девяти до четырех единиц.

В частности, РФ завела в пункт базирования малый ракетный корабль, снаряженный восемью Калибрами.

В Азовском море, начиная с 22 августа, дежурит два вражеских корабля.

Среди них остается носитель крылатых ракет Калибр.

Общий залп может составлять до восьми ракет.

В Средиземном море на боевом дежурстве находятся восемь вражеских кораблей, в том числе два носителя крылатых ракет Калибр общим залпом до 24 ракет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 547-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: ВМС ВСУ

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