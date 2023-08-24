У Чорному морі ракетоносіїв немає, в Азовському один чергує далі – ВМС ЗСУ
До обіду 24 серпня Росія зменшила кількість кораблів у Чорному морі із дев’яти до чотирьох одиниць.
Зокрема, РФ завела в пункт базування малий ракетний корабель, споряджений вісьмома Калібрами.
В Азовському морі, починаючи з 22 серпня, чергує два ворожих кораблі.
Серед них залишається носій крилатих ракет Калібр.
Загальний залп може становити до восьми ракет.
У Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває вісім ворожих кораблів, зокрема два носії крилатих ракет Калібр загальним залпом до 24 ракет.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 547-му добу.
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Джерело: ВМС ЗСУ
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