У Чорному морі ракетоносіїв немає, в Азовському один чергує далі – ВМС ЗСУ

До обіду 24 серпня Росія зменшила кількість кораблів у Чорному морі із дев’яти до чотирьох одиниць.

Зокрема, РФ завела в пункт базування малий ракетний корабель, споряджений вісьмома Калібрами.

В Азовському морі, починаючи з 22 серпня, чергує два ворожих кораблі.

Серед них залишається носій крилатих ракет Калібр.

Загальний залп може становити до восьми ракет.

У Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває вісім ворожих кораблів, зокрема два носії крилатих ракет Калібр загальним залпом до 24 ракет.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 547-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ВМС ЗСУ

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