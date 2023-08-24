Украина получит от Норвегии истребители F-16 — СМИ

Норвегия решила передать Украине американские истребители F-16, став третьей страной НАТО после Нидерландов и Дании, которая предоставила боевые самолеты.

Об этом сообщает телеканал TV2 со ссылкой на несколько независимых источников.

О каком количестве самолетов идет речь, они не уточнили.

Нидерланды передают Вооруженным силам Украины около 42 истребителей F-16, а Дания — 19.

Недавно стало известно, что Норвегия передаст Украине систему для уничтожения БпЛА Cortex Typhon C-UAS производства Kongsberg Defence & Aerospace.

Кстати, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере 24 августа находится с официальным визитом в Киеве, где принимает участие в торжествах ко Дню Независимости Украины.

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