Украина получит от Норвегии истребители F-16 — СМИ
Норвегия решила передать Украине американские истребители F-16, став третьей страной НАТО после Нидерландов и Дании, которая предоставила боевые самолеты.
Об этом сообщает телеканал TV2 со ссылкой на несколько независимых источников.
О каком количестве самолетов идет речь, они не уточнили.
Нидерланды передают Вооруженным силам Украины около 42 истребителей F-16, а Дания — 19.
Недавно стало известно, что Норвегия передаст Украине систему для уничтожения БпЛА Cortex Typhon C-UAS производства Kongsberg Defence & Aerospace.
Кстати, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере 24 августа находится с официальным визитом в Киеве, где принимает участие в торжествах ко Дню Независимости Украины.
Полномасштабное вторжение заставило чиновников по-другому взглянуть на систему государственных наград. Оказалось, что отличий чисто за героизм в условиях войны у нас не было, а одну и ту же награду могли получать как гражданские, так и бойцы на фронте.Олег Корниенко