Норвегия передаст Украине систему для уничтожения БпЛА
Правительство Норвегии сообщило о передаче Украине системы для уничтожения БпЛА Cortex Typhon C-UAS производства Kongsberg Defence & Aerospace.
Стоимость системы для борьбы с беспилотниками оценивается в 740 млн норвежских крон (более $71 млн). Ее доставка финансируется через возглавляемый Великобританией Международный фонд для Украины (IFU), основным донором которого является Норвегия.
– Это значительно усилит украинский потенциал борьбы с беспилотниками и поможет защитить украинское население и инфраструктуру, – отметил директор Kongsberg DA Эрик Ли.
Cortex Typhon C-UAS — это недавно разработанная система борьбы с дронами, собранная из компонентов Teledyne Flir, Kongsberg и бронетехники.
Ранее сообщалось, что Норвегия передаст Украине пакет военной помощи, который включает зенитно-ракетные комплексы NASAMS.
Напомним, в ночь на 14 августа российские оккупанты нанесли воздушный удар по Одессе, выпустив 15 дронов-камикадзе Shahed и 8 крылатых ракет Калибр.
Показатели воды в норме, а противоминные сетки уже натягивают. Одесские пляжи снова готовят к открытию. Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Олег Кипер. Он объясняет, что побережье станет доступным для людей для оздоровления. Правда, только некоторые его участки, которые будут соответствовать нормам. Однако в военном командовании считают, что рекреационные зоны Одессы и области все еще несут немало угроз. С этим согласны и экологи.Александра Ченкова