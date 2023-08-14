Норвегия передаст Украине систему для уничтожения БпЛА

Правительство Норвегии сообщило о передаче Украине системы для уничтожения БпЛА Cortex Typhon C-UAS производства Kongsberg Defence & Aerospace.

Стоимость системы для борьбы с беспилотниками оценивается в 740 млн норвежских крон (более $71 млн). Ее доставка финансируется через возглавляемый Великобританией Международный фонд для Украины (IFU), основным донором которого является Норвегия.

– Это значительно усилит украинский потенциал борьбы с беспилотниками и поможет защитить украинское население и инфраструктуру, – отметил директор Kongsberg DA Эрик Ли.

Cortex Typhon C-UAS — это недавно разработанная система борьбы с дронами, собранная из компонентов Teledyne Flir, Kongsberg и бронетехники.

Ранее сообщалось, что Норвегия передаст Украине пакет военной помощи, который включает зенитно-ракетные комплексы NASAMS.

Напомним, в ночь на 14 августа российские оккупанты нанесли воздушный удар по Одессе, выпустив 15 дронов-камикадзе Shahed и 8 крылатых ракет Калибр.

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