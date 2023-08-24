Україна отримає від Норвегії винищувачі F-16 – ЗМІ
Норвегія вирішила передати Україні американські винищувачі F-16, ставши стає третьою країною НАТО після Нідерландів і Данії, яка надала бойові літаки.
Про це повідомляє телеканал TV2 з посиланням на кілька незалежних джерел.
Про яку кількість літаків йдеться, вони не уточнили.
Нідерланди передають Збройним силам України близько 42 винищувачів F-16, а Данія – 19.
Нещодавно стало відомо, що Норвегія передасть Україні систему для знищення БпЛА Cortex Typhon C-UAS виробництва Kongsberg Defence & Aerospace.
До речі, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере 24 серпня перебуває з офіційним візитом у Києві, де бере участь в урочистостях до Дня Незалежності України.
Повномасштабне вторгнення змусило чиновників по-іншому подивитись на систему державних нагород. Виявилося, що відзнак суто за героїзм в умовах війни у нас не було, а одну і ту ж нагороду могли отримувати як і цивільні, так і бійці на фронті.Олег Корнієнко