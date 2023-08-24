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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Україна отримає від Норвегії винищувачі F-16 – ЗМІ

Винищувачі F-16
Фото: Getty Images

Норвегія вирішила передати Україні американські винищувачі F-16, ставши стає третьою країною НАТО після Нідерландів і Данії, яка надала бойові літаки.

Про це повідомляє телеканал TV2 з посиланням на кілька незалежних джерел.

Про яку кількість літаків йдеться, вони не уточнили.

Нідерланди передають Збройним силам України близько 42 винищувачів F-16, а Данія – 19.

Нещодавно стало відомо, що Норвегія передасть Україні систему для знищення БпЛА Cortex Typhon C-UAS виробництва Kongsberg Defence & Aerospace.

До речі, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере 24 серпня перебуває з офіційним візитом у Києві, де бере участь в урочистостях до Дня Незалежності України.

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Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Норвегія, Російська агресія
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