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Украина
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ВСУ приближаются ко второй линии обороны оккупантов: Маляр рассказала о наступлении на Юге

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Во время наступательной операции на Юге украинские военные на некоторых участках приближаются ко второй линии обороны россиян.

В то же время оккупанты усиливают свою защиту, создают железобетонные конструкции. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она отметила, что ВСУ достигли определенных успехов в направлении Новоданиловки и Новопрокоповки Запорожской области. Там украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах.

— На Юге наступательная операция продолжается на нескольких направлениях, ВСУ сталкиваются там с очень серьезным сопротивлением врага. Но результат очевиден — мы продвигаемся, а враг не продвигается. ВСУ очень серьезно уменьшают оборонительный потенциал врага, — сказала Маляр.

По словам заместителя министра обороны, на некоторых участках южного фронта Силы обороны прошли первую линию обороны россиян и приближаются ко второй.

Однако российские войска укрепляют вторую и третью линии: создают железобетонные конструкции, хотят дополнительно окопаться.

Маляр еще раз подчеркнула, что не стоит недооценивать российско-оккупационные войска.

— Это мощный поединок, не стоит врага недооценивать. Они хорошо вооружены, имеют преимущество в авиации. Но при этом им не удается реализовывать свои планы, а нам удается, — подчеркнула она.

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Источник: 24 канал
Война в Украине, Російська агресія
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