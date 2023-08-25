ЗСУ наближаються до другої лінії оборони окупантів: Маляр розповіла про наступ на Півдні

Під час наступальної операції на Півдні українські військові на деяких ділянках наближаються до другої лінії оборони росіян.

Водночас окупанти посилюють свій захист, створюють залізобетонні конструкції. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона зазначила, що ЗСУ досягли певних успіхів у напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки Запорізької області. Там українські військові закріплюються на досягнутих рубежах.

– На Півдні наступальна операція триває на декількох напрямках, ЗСУ зіштовхуються там з дуже серйозним спротивом ворога. Але результат очевидний – ми просуваємся, а ворог не просувається. ЗСУ дуже серйозно зменшують оборонний потенціал ворога, – сказала Маляр. За словами заступниці міністра оборони, на деяких ділянках південного фронту Сили оборони пройшли першу лінію оборони росіян та наближаються до другої. Проте російські війська укріплюють другу та третю лінії: створюють залізобетонні конструкції, хочуть додатково окопатися. Маляр вкотре наголосила, що не варто недооцінювати російсько-окупаційні війська. – Це потужний двобій, не варто ворога недооцінювати. Вони добре озброєні, мають перевагу в авіації. Але при цьому їм не вдається реалізовувати свої плани, а нам вдається, – наголосила вона. Читайте також Зеленський пояснив, чому при контрнаступі на Півдні частина ЗСУ залишається на Сході

Джерело : 24 канал

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