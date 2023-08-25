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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Насильно вывезли в РФ: на грузино-российской границе застряли 6 украинцев

МЗС України
Фото: Depositphotos

В нейтральной зоне между границами РФ и Грузии “застряли” граждане Украины: пять из шести — это бывшие заключенные из Херсонской области, которых принудительно вывезли в РФ. МИД Украины занимается их делом и проводит проверку.

По информации грузинских СМИ, украинцы уже неделю находятся возле пункта пропуска Верхний Ларс.

— Это бывшие заключенные из Херсонской области, которых российские силовики при отступлении вывезли в Россию досиживать сроки. И еще один — украинец, который въехал в Россию и попал в фильтрационный лагерь, — пишет портал Новости-Грузия.

Волонтеры смогли обеспечить их едой, водой и частью медикаментов.

В МИД Грузии заявили, что предложили помощь украинскому посольству для того, чтобы пропустить этих людей через свою территорию и передать их в Украину, также была проведена специальная встреча с поверенным в делах Украины Александром Шульгой. Дипломат сообщил, что направил информацию в Киев и будет ждать указаний.

— МИД вместе с компетентными органами Украины занимается делом шести украинцев, которые сейчас находятся на российско-грузинской границе. По имеющейся информации, упомянутые граждане отбывали наказание на временно оккупированной территории Украины и были вывезены российской оккупационной армией в Россию, — сообщили агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе МИД Украины.

В ведомстве отметили, что на данный момент проводится проверка их лиц и юридических аспектов отбывания определенного судом наказания, прорабатывается их возвращение в Украину.

Война в Украине, Грузия, МЗС України, Російська агресія
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