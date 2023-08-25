Насильно вивезли до РФ: на грузинсько-російському кордоні застрягли 6 українців

У нейтральній зоні між кордонами РФ і Грузії “застрягли” громадяни України: п’ятеро з шести – це колишні ув’язнені з Херсонської області, яких примусово вивезли до РФ. МЗС України займається їхньою справою і проводить перевірку.

За інформацією грузинських ЗМІ, українці вже тиждень перебувають біля пункту пропуску Верхній Ларс.

– Це колишні ув’язнені з Херсонської області, яких російські силовики під час відступу вивезли до Росії досиджувати терміни. І ще один – українець, який в’їхав у Росію і потрапив у фільтраційний табір, – пише портал Новости-Грузия.

Волонтери змогли забезпечити їх їжею, водою і частиною медикаментів.

У МЗС Грузії заявили, що запропонували допомогу українському посольству для того, щоб пропустити цих людей через свою територію і передати їх в Україну, також було проведено спеціальну зустріч із повіреним у справах України Олександром Шульгою. Дипломат повідомив, що направив інформацію до Києва і чекатиме вказівок.

– МЗС разом із компетентними органами України займається справою шістьох українців, які наразі перебувають на російсько-грузинському кордоні. За наявною інформацією, згадані громадяни відбували покарання на тимчасово окупованій території України і були вивезені російською окупаційною армією в Росію, – повідомили агентству Інтерфакс-Україна в пресслужбі МЗС України.

У відомстві зазначили, що наразі проводять перевірку їхніх осіб та юридичних аспектів відбування визначеного судом покарання, опрацьовують їхнє повернення в Україну.

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