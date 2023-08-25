Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Трагедія на Рівненщині: мати втопила в кар’єрі двох своїх синів – 6 і 7 років
Загинув разом із Пригожиним: ким був Дмитро Уткін, який керував найманцями ПВК Вагнера
У Росії розбився приватний літак: є загиблі
Лунав гімн України: хакери зламали відеокамери зі звуком у Росії
На Вінниччині в ДТП загинуло 12 людей, серед них шестеро дітей
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Насильно вивезли до РФ: на грузинсько-російському кордоні застрягли 6 українців

МЗС України
Фото: Depositphotos

У нейтральній зоні між кордонами РФ і Грузії “застрягли” громадяни України: п’ятеро з шести – це колишні ув’язнені з Херсонської області, яких примусово вивезли до РФ. МЗС України займається їхньою справою і проводить перевірку.

За інформацією грузинських ЗМІ, українці вже тиждень перебувають біля пункту пропуску Верхній Ларс.

– Це колишні ув’язнені з Херсонської області, яких російські силовики під час відступу вивезли до Росії досиджувати терміни. І ще один – українець, який в’їхав у Росію і потрапив у фільтраційний табір, – пише портал Новости-Грузия.

Волонтери змогли забезпечити їх їжею, водою і частиною медикаментів.

У МЗС Грузії заявили, що запропонували допомогу українському посольству для того, щоб пропустити цих людей через свою територію і передати їх в Україну, також було проведено спеціальну зустріч із повіреним у справах України Олександром Шульгою. Дипломат повідомив, що направив інформацію до Києва і чекатиме вказівок.

– МЗС разом із компетентними органами України займається справою шістьох українців, які наразі перебувають на російсько-грузинському кордоні. За наявною інформацією, згадані громадяни відбували покарання на тимчасово окупованій території України і були вивезені російською окупаційною армією в Росію, – повідомили агентству Інтерфакс-Україна в пресслужбі МЗС України.

У відомстві зазначили, що наразі проводять перевірку їхніх осіб та юридичних аспектів відбування визначеного судом покарання, опрацьовують їхнє повернення в Україну.

Війна в Україні, Грузія, МЗС України, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Послабила Путіна: Резніков про “смерть” Пригожина та чи вплине це на війну
Резніков
Наближення моменту, коли F-16 триматимуть подалі терористів: Зеленський про пріоритети України
Зеленський
Нічні вибухи у районі Олешок: спалахнула пожежа на складі окупантів
Насильно вивезли до РФ: на грузинсько-російському кордоні застрягли 6 українців
Дуже гучно, видно чорний дим: у Каховці прогримів вибух
Насильно вивезли до РФ: на грузинсько-російському кордоні застрягли 6 українців
У Харківській області посилять мобілізацію – ОВА
Українські військові, армія, ЗСУ, війна
Ігри
Відео
Бійці, які воюють на Луганщині, дали поради тим, хто вирішив піти на фронт

Досвідчені бійці одного з підрозділу ЗСУ, які тільки-но вийшли із Серебрянського лісництва на Луганщині, дали поради тим, хто лише готується до фронту.

Оксана Михайлова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (25.08.2023)
Насильно вивезли до РФ: на грузинсько-російському кордоні застрягли 6 українців
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (25.08.2023)
Насильно вивезли до РФ: на грузинсько-російському кордоні застрягли 6 українців
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (25.08.2023)
Насильно вивезли до РФ: на грузинсько-російському кордоні застрягли 6 українців
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (25.08.2023)
Насильно вивезли до РФ: на грузинсько-російському кордоні застрягли 6 українців
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь