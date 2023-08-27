Украина получит истребители F-16 в недалеком будущем — Милли

Украина, скорее всего, скоро получит истребители F-16.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

— F-16. На самом деле, дело движется вперед. Есть программа подготовки, и, скорее всего, они получат F-16… в недалеком будущем, — рассказал Милли в интервью иорданскому общественному новостному телеканалу Аль-Мамлака.

Кроме того, Милли сказал, что украинское контрнаступление столкнулось с системой обороны, которую РФ выстраивали в течение многих месяцев, включая минные поля, танковые рвы и танковые препятствия в виде “зубов дракона”.

— У украинцев остается значительное количество боевой мощи; это еще не конец. Поэтому я думаю, что, откровенно говоря, еще рано говорить об успехе или неудаче. Очевидно, что на сегодняшний день она имеет частичный успех. Сейчас темпы наступления ниже, чем предполагали планировщики, — сказал он.

Он утверждает, что ВСУ проходят интенсивную подготовку в различных частях Европы по “командованию и управлению наступательными формированиями и маневрам комбинированными вооружениями, а также по преодолению сложных препятствий, что повысит их возможности”.

Напомним, Нидерланды и Дания обязались передать Украине многоцелевые истребители F-16 для борьбы против российских оккупантов.

Нидерланды передадут ВСУ не все обещанные F-16. Позже стало известно, что

Источник : Reuters

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.