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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Україна отримає винищувачі F-16 у недалекому майбутньому – Міллі

F-16
Фото: Unsplash

Україна, найімовірніше, скоро отримає винищувачі F-16.

Про це заявив глава Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

– F-16. Насправді, справа рухається вперед. Є програма підготовки, і, найімовірніше, вони отримають F-16… у недалекому майбутньому, – розповів Міллі в інтерв’ю йорданському громадському новинному телеканалу Аль-Мамлака.

Крім того, Міллі сказав, що український контрнаступ зіткнувся з системою оборони, яку РФ вибудовували протягом багатьох місяців, включно з мінними полями, танковими ровами і танковими перешкодами у вигляді “зубів дракона”.

– В українців залишається значна кількість бойової потужності; це ще не кінець. Тому я думаю, що, відверто кажучи, ще рано говорити про успіх чи невдачу. Очевидно, що на сьогоднішній день вона має частковий успіх. Зараз темпи наступу нижчі, ніж припускали планувальники, – сказав він.

Він стверджує, що ЗСУ проходять інтенсивну підготовку в різних частинах Європи щодо “командування та управління наступальними формуваннями і маневрів комбінованими озброєннями, а також щодо подолання складних перешкод, що підвищить їхні можливості”.

Нагадаємо, Нідерланди та Данія зобов’язалися передати Україні багатоцільові винищувачі F-16 для боротьби проти російських окупантів.

Пізніше стало відомо, що Нідерланди передадуть ЗСУ не всі обіцяні F-16.

Джерело: Reuters
Війна в Україні, Військова техніка, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Марк Міллі
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Військовий наголошує: навіть 42 літаки, які пообіцяли Нідерланди - це в 42 рази краще, ніж нічого. І отримавши F-16, Україна поступово почне воювати з агресором у повітрі на рівних.

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