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Следствие рассматривает три версии авиакатастрофы в Житомирской области

авіакатастрофа на Житомирщині 25 серпня 2023
Фото: Офис генпрокурора

Следствие изучает три возможные версии авиакатастрофы в Житомирской области, в результате которой погибли три пилота.

Об этом сообщила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

По ее словам, ГБР будет расследовать все детали авиакатастрофы и обещает провести тщательную проверку для того, чтобы установить все причины трагедии. К расследованию будут привлекаться специалисты из Генштаба ВСУ и командования Воздушных сил.

— Относительно возможных версий. Вы отмечали, что предварительная квалификация — это нарушение правил полетов или подготовка к ним. И за это действительно есть в Уголовном кодексе наказание. Но также сейчас следствием будут рассматриваться версии такие как: техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов, и третья версия — нарушение при организации осуществления полетов, — отметила Сапьян.

Представительница ГБР добавила, что для того, чтобы доказать одну из версий, нужно провести немало экспертиз. Это и судебно-медицинские экспертизы, и экспертизы по дешифрации черных ящиков. Речь идет о комплексной судебной авиационно-технической экспертизе.

Она также рассказала, что по предварительно установленным обстоятельствам, авиакатастрофа произошла в результате столкновения двух самолетов при совершении маневра разворота.

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Источник: телемарафон

Авиакатастрофы, Война в Украине, ГБР, Житомирская область
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