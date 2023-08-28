Слідство розглядає три версії авіакатастрофи на Житомирщині

Слідство вивчає три можливі версії авіакатастрофи на Житомирщині, внаслідок якої загинули три пілоти.

Про це повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап’ян в етері телемарафону.

За її словами, ДБР буде розслідувати всі деталі авіакатастрофи та обіцяє провести ретельну перевірку для того, щоб встановити всі причини трагедії. До розслідування залучаться фахівці з Генштабу ЗСУ і командування Повітряних сил.

– Щодо можливих версій. Ви зазначали, що попередня кваліфікація – це порушення правил польотів або підготовка до них. І за це дійсно є в Кримінальному кодексі покарання. Але також наразі слідством будуть розглядатися версії такі як: технічна несправність літаків, помилка пілотів, і третя версія – порушення при організації здійснення польотів, – зазначила Сап’ян.

Представниця ДБР додала, що для того, аби довести одну з версій, потрібно провести чимало експертиз. Це і судово-медичні експертизи, і експертизи з дешифрації чорних скриньок. Йдеться про комплексну судову авіаційно-технічну експертизу.

Вона також розповіла, що за попередньо встановленими обставинами, авіатроща відбулася внаслідок зіткнення двох літаків при здійсненні маневру розвороту.

Джерело: телемарафон

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