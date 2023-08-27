В Воздушных силах раскрыли имена пилотов, погибших в результате авиакатастрофы в Житомирской области

В результате столкновения экипажей двух учебно-боевых самолетов L-39 25 августа в Житомирской области погибли майор Вячеслав Минка, майор Сергей Проказин и капитан Андрей Пильщиков (позывной JUICE).

Об этом сообщила бригада тактической авиации города Васильков.

Указано, что во время полномасштабной агрессии РФ каждый из пилотов был задействован в выполнении воздушных операций по защите Украины, в том числе тактических задач на Восточном и Запорожском направлениях.

Майор Вячеслав Минка жил в Киевской области. Вернулся в авиацию в 2015 году, когда Россия напала на Украину. С началом полномасштабного вторжения имел более 200 часов налета. Был опытным пилотом бригады, технически подготовленным. Разбирался в различных типах самолетов, значительную часть службы посвятил инструкторскому делу.

жил в Киевской области. Вернулся в авиацию в 2015 году, когда Россия напала на Украину. С началом полномасштабного вторжения имел более 200 часов налета. Был опытным пилотом бригады, технически подготовленным. Разбирался в различных типах самолетов, значительную часть службы посвятил инструкторскому делу. Майор Сергей Проказин жил в Полтавской области. Авиации посвятил 24 года жизни: от летчика — до заместителя командира бригады. С 2022 года имел более 100 часов боевых полетов. Побратимы вспоминают его незаурядную улыбку, искренность, умение прийти на помощь в непростых ситуациях.

жил в Полтавской области. Авиации посвятил 24 года жизни: от летчика — до заместителя командира бригады. С 2022 года имел более 100 часов боевых полетов. Побратимы вспоминают его незаурядную улыбку, искренность, умение прийти на помощь в непростых ситуациях. Капитан Андрей Пильщиков с позывным JUICE был родом из Харькова. 8 лет жизни посвятил авиации. С началом большой войны имел более 500 часов налета, в том числе во время выполнения боевых задач в сложных условиях. Получил ряд государственных и ведомственных наград.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини сообщил, что сроки расследования трагедии пока неизвестны.

— Воздушные силы предоставили все материалы, чтобы выяснить, что произошло, и чтобы в дальнейшем избежать таких ужасных событий, — сказал он.

По словам Игната, расследование может длиться и полгода.

— По-разному работают государственные комиссии. Обычно у нас есть специальная лаборатория, где есть узконаправленные специалисты, которые по цепочке раскладывают каждую деталь самолета, чтобы выяснить, что произошло. Больше информации, конечно, есть в бортовых самописцах, которые имеют записи радиообмена. Разные сроки бывают, даже до полугода затягивается расследование, — добавил спикер.

Источник: бригада тактической авиации города Васильков, телемарафон

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.