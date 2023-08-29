Фотовыставка с историями детей войны: savED и Gulliver собирают 1,5 млн грн на школу на Николаевщине

Благотворительный фонд savED и торгово-развлекательный центр Gulliver начали совместный фандрейзинг на обустройство временной школы в селе Червона Долина на Николаевщине. Цель сбора — 1,5 млн грн.

В рамках проекта на втором этаже ТРЦ стартовала фотовыставка с историями детей и школ, пострадавших в результате полномасштабной войны.

Выставка актуальна до 24 сентября, с 10:00 до 22:00. Вход свободный. Также в течение сентября состоится серия благотворительных образовательных мероприятий.

— На сегодня в Украине повреждена или разрушена Россией каждая десятая школа. И каждая из них — не просто цифра в статистике, каждая школа и каждый ученик и ученица этой школы имеют собственную историю. Историю оккупации, жизни под обстрелами, и продолжение этой жизни. А наша задача как благотворительного фонда — помочь этим школам и ученикам возобновить обучение. Именно поэтому на открытие фотовыставки мы пригласили учеников школ Чернигова, Плоского, Бородянки и Катюжанки, которые, несмотря на ужасы войны, обстрелы и оккупацию, не потеряли жажды обучения и, более того, активно восстанавливают свои школы и общины, — отметила соучредитель фонда savED, министр образования и науки Украины (2019-2020).

Кирилл из Катюжанки пережил оккупацию села и, в частности, своей школы, где российские войска разместили штаб управления наступлением на столицу. Но несмотря ни на что они вместе с друзьями организовали STEM-лабораторию и на 3D-принтерах печатают детали для ВСУ. А товарищ Кирилла Иван в той же Катюжанской школе восстанавливает актовый зал и школьный театр.

В селе Плоское Киевской области от сдетонированных в российском танке боеприпасов сгорело целое крыло школы. Но это не помешало Карине и Амине на полученный от savED грант обустроить в помещении старой школьной библиотеки, в уцелевшей части школы, ученический коворкинг. Почему учительские есть, а ученических нет, говорят девушки.

Фотовыставка будет действовать с 28 августа по 24 сентября и станет частью совместного фандрайзинга фонда savED и ТРЦ Gulliver на обустройство временной школы в селе Червона Долина Николаевской области, где школа была полностью разрушена российской ракетой еще весной 2022 года. Благотворительный фонд savED планирует обустроить временную школу там в помещении уцелевшего дома культуры. Приобщиться к сбору можно по ссылке.

— Традиционно начало осеннего сезона для ТРЦ — особенно ответственный период. В этом году мы решили наполнить наш back to school важной социальной миссией. Вместе с партнерами savED объявляем большой сбор на восстановление школы в поселке Червона Долина, и призываем наших посетителей, друзей и партнеров участвовать, — добавила директор по маркетингу ТРЦ Gulliver Екатерина Жураковская.

В рамках совместной кампании ТРЦ Gulliver и фонд savED в течение месяца будут проводить фандрайзинговые и образовательные мероприятия для детей и их родителей. Посетителей торгово-развлекательного центра будут ждать благотворительные мастер-классы, совместные чтения и лекции. Расписание мероприятий ищите на сайте и в социальных сетях Gulliver.

Справка. savED — благотворительный фонд, который восстанавливает доступ к образованию там, где его отобрала война. Фонд обустраивает цифровые образовательные центры, восстанавливает поврежденные школьные помещения, обустраивает укрытия и делает временные школы там, где учебные заведения уничтожены совсем, а еще привлекает активную молодежь из пострадавших общин к развитию и восстановлению этих общин и Украины через программу UActive. savED основали министр образования и науки Украины (2019-2020) Анна Новосад совместно с образовательным фондом GoGlobal.

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