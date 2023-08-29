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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Пригожин провел успешные переговоры с Путиным: Кулеба ответил на призывы договориться с РФ

Дмитро Кулеба
Фото: УНИАН

Нет никаких оснований считать, что российский диктатор Владимир Путин во время любых переговоров не поступит так же, как в случае с главарем боевиков ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Катрин Колонна в Париже.

— Относительно призывов к переговорам с Путиным, то каждый, кто об этом спрашивает, должен спрашивать не нас, а господина Пригожина. У него был конфликт с Путиным, он провел успешные переговоры с Путиным, прекратил этот конфликт, договорился о гарантиях безопасности, потом Путин его убил, — сказал министр.

По его словам, нет “никаких оснований” считать, что в любых других переговорах диктатор будет вести себя иначе.

Напомним, 23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил о “походе” на Москву. На следующий день он договорился с Кремлем при посредничестве самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о сворачивании “мятежа”.

Ровно через два месяца, 23 августа, в Тверской области РФ потерпел авиакатастрофу самолет, на борту которого был Пригожин. Возможно, его сбила российская ПВО. 27 августа в России официально подтвердили его смерть. Спустя два дня состоялись похороны главаря ЧВК в Санкт-Петербурге.

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Источник: МИД
Война в Украине, Владимир Путин, Дмитрий Кулеба, МЗС України, Росія
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