Пригожин провів успішні переговори з Путіним: Кулеба відповів на заклики домовитися з РФ

Немає жодних підстав вважати, що російський диктатор Володимир Путін під час будь-яких переговорів не вчинить так само, як у випадку із ватажком бойовиків ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з главою МЗС Франції Катрін Колонна у Парижі.

– Щодо закликів до переговорів із Путіним, то кожен, хто про це запитує, повинен запитувати не нас, а пана Пригожина. У нього був конфлікт із Путіним, він провів успішні переговори з Путіним, припинив цей конфлікт, домовився про гарантії безпеки, потім Путін його вбив, – сказав міністр.

За його словами, немає “жодних підстав” вважати, що в будь-яких інших переговорах диктатор поводитиметься інакше.

Нагадаємо, 23 червня ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин оголосив про “похід” на Москву. Наступного дня він домовився з Кремлем за посередництва самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про згортання “заколоту”.

Рівно через два місяці, 23 серпня, у Тверській області РФ зазнав авіакатастрофи літак, на борту якого був Пригожин. Можливо, його збила російська ППО. 27 серпня у Росії офіційно підтвердили його смерть. Через два дні відбулися похорони ватажка ПВК у Санкт-Петербурзі.

Джерело : МЗС

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