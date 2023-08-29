ВСП продлил решение об отстранении судьи Тандыра от осуществления правосудия

Во вторник, 29 августа, Высший совет правосудия продлил решение о временном отстранении от правосудия судьи Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Указано, что решение принято по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства заместителя генерального прокурора.

Тандыр подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286-1 УК, а именно в нарушении правил безопасности дорожного движения, управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть потерпевшего.

Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

Решение ВСП будет действовать до вступления в законную силу приговора суда или до закрытия дела против судьи.

Что известно о ДТП

Около полуночи 26 мая глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр за рулем Лексуса совершил наезд на 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко на одном из блокпостов в Киеве. Следователи выяснили, что судья ехал со скоростью 100 км/ч. От травм нацгвардеец погиб на месте.

Сразу после ДТП судья Тандыр, который, как отметили в прокуратуре, “имел визуальные клинические признаки опьянения”, отказался от проверки на содержание алкоголя и наркотических веществ.

Кроме того, в Лексусе главы Макаровского районного суда нашли бутылку от алкоголя.

Вечером 26 мая судье объявили подозрение по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения) и принудительно отобрали биологические образцы.

Вечером следующего дня Высший совет правосудия поддержал представление прокуратуры и дал согласие на содержание под стражей судьи Алексея Тандыра, разрешив таким образом стороне обвинения просить суд избрать Тандыру меру пресечения.

Через неделю после ДТП, 2 июня, ВСП временно отстранил Тандыра от совершения правосудия, а 18 июля продлил отстранение до 26 августа на время досудебного расследования.

В суде Тандыр свою вину признавал лишь частично. Утверждал, что якобы не был пьян в момент ДТП и не употреблял алкоголь накануне.

3 августа в ГБР сообщили, что завершили досудебное расследование в отношении судьи Алексея Тандыра.

18 августа Печерский районный суд продлил меру пресечения Тандыру. Он будет под стражей до 9 сентября. 21 августа дело Тандыра передали в суд.

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