ДТП с 12-ю погибшими в Винницкой области: суд избрал меру пресечения водителю грузовика

Винницкий городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней водителю грузовика, который подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель 12 человек в результате ДТП в Винницкой области.

Согласно материалам дела, водитель грузовика DAF, двигаясь по дороге в Хмельницком районе Винницкой области в направлении Козятина, в момент выезда на его полосу движения легковушки ВАЗ под управлением потерпевшего, который двигался во встречном направлении, “не принял меры для уменьшения скорости вплоть до остановки транспортного средства”.

Он выехал на встречную полосу движения и столкнулся с легковым автомобилем, который возвращался на полосу движения в направлении Бердичева.

В результате столкновения водитель легкового автомобиля и 11 его пассажиров, среди которых 6 детей в возрасте от 2 до 12 лет, погибли на месте.

Смертельная авария произошла 22 августа около 19:30 вблизи села Бродецкое Хмельницкого района Винницкой области.

42-летнего водителя грузовика задержали и поместили в изолятор временного содержания.

По факту ДТП с тяжелыми последствиями открыто производство, предусмотренное ч. 3 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник: Вінницький міський суд

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