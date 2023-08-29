ВРП продовжила рішення про відсторонення судді Тандира від здійснення правосуддя

У вівторок, 29 серпня, Вища рада правосуддя продовжила рішення про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя судді Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира.

Про це повідомляє пресслужба ВРП.

Зазначено, що рішення прийнято за результатом розгляду відповідного клопотання заступника генерального прокурора.

Тандир підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286-1 КК, а саме у порушенні правил безпеки дорожнього руху, керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Рішення ВРП діятиме до набрання законної сили вироком суду або до закриття справи проти судді.

Що відомо про ДТП

Близько опівночі 26 травня голова Макарівського районного суду Олексій Тандир за кермом Лексуса скоїв наїзд на 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка на одному з блокпостів у Києві. Від травм нацгвардієць загинув на місці. Слідчі зʼясували, що суддя їхав зі швидкістю 100 км/год.

Одразу після ДТП суддя Тандир, який, як зауважили в прокуратурі, “мав візуальні клінічні ознаки сп’яніння”, відмовився від перевірки на вміст алкоголю та наркотичних речовин, а в його автомобілі знайшли пляшку від алкоголю.

Увечері 26 травня судді оголосили підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння) та примусово відібрали біологічні зразки.

Увечері наступного дня Вища рада правосуддя підтримала подання прокуратури та надала згоду на тримання під вартою судді Олексія Тандира, дозволивши таким чином стороні обвинувачення просити суд обрати Тандиру запобіжний захід.

За тиждень після ДТП, 2 червня, ВРП тимчасово відсторонила Тандира від здійснення правосуддя, а 18 липня продовжила відсторонення до 26 серпня на час досудового розслідування.

У суді Тандир свою провину визнавав лише частково. Стверджував, що начебто не був напідпитку в момент ДТП та не вживав алкоголю напередодні.

3 серпня у ДБР повідомили, що завершили досудове розслідування щодо судді Олексія Тандира.

18 серпня Печерський районний суд продовжив запобіжний захід Тандиру. Він буде під вартою до 9 вересня. 21 серпня справу Тандира передали до суду.

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