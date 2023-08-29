Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Статті
Дев’ята річниця кривавого серпня: головні факти про Іловайський котел
Як дізнатися, чи готовий паспорт громадянина України онлайн – інструкція
Помилка – це єдиний варіант: як могла статися авіакатастрофа, в якій загинули Джус, Проказін і Мінка
Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у дев’ятому раунді
Усик – Дюбуа: букмекери назвали фаворита бою
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

ВРП продовжила рішення про відсторонення судді Тандира від здійснення правосуддя

Олексій Тандир ДТП у Києві
Фото: ДБР

У вівторок, 29 серпня, Вища рада правосуддя продовжила рішення про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя судді Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира.

Про це повідомляє пресслужба ВРП.

Зазначено, що рішення прийнято за результатом розгляду відповідного клопотання заступника генерального прокурора.

Тандир підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286-1 КК, а саме у порушенні правил безпеки дорожнього руху, керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Рішення ВРП діятиме до набрання законної сили вироком суду або до закриття справи проти судді.

Що відомо про ДТП

Близько опівночі 26 травня голова Макарівського районного суду Олексій Тандир за кермом Лексуса скоїв наїзд на 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка на одному з блокпостів у Києві. Від травм нацгвардієць загинув на місці. Слідчі зʼясували, що суддя їхав зі швидкістю 100 км/год.

Одразу після ДТП суддя Тандир, який, як зауважили в прокуратурі, “мав візуальні клінічні ознаки сп’яніння”, відмовився від перевірки на вміст алкоголю та наркотичних речовин, а в його автомобілі знайшли пляшку від алкоголю.

Увечері 26 травня судді оголосили підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння) та примусово відібрали біологічні зразки.

Увечері наступного дня Вища рада правосуддя підтримала подання прокуратури та надала згоду на тримання під вартою судді Олексія Тандира, дозволивши таким чином стороні обвинувачення просити суд обрати Тандиру запобіжний захід.

За тиждень після ДТП, 2 червня, ВРП тимчасово відсторонила Тандира від здійснення правосуддя, а 18 липня продовжила відсторонення до 26 серпня на час досудового розслідування.

У суді Тандир свою провину визнавав лише частково. Стверджував, що начебто не був напідпитку в момент ДТП та не вживав алкоголю напередодні.

3 серпня у ДБР повідомили, що завершили досудове розслідування щодо судді Олексія Тандира.

18 серпня Печерський районний суд продовжив запобіжний захід Тандиру. Він буде під вартою до 9 вересня. 21 серпня справу Тандира передали до суду.

Читайте також
ДТП з 12-ма загиблими на Вінниччині: суд обрав запобіжний захід водієві вантажівки
ВРП продовжила рішення про відсторонення судді Тандира від здійснення правосуддя

Вища рада правосуддя, ДТП, суддя
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП, є постраждалі
ДТП у Румунії
ДТП з українцями в Італії: у МЗС розповіли про стан постраждалих
ВРП продовжила рішення про відсторонення судді Тандира від здійснення правосуддя
ДТП з 12-ма загиблими на Вінниччині: суд обрав запобіжний захід водієві вантажівки
ВРП продовжила рішення про відсторонення судді Тандира від здійснення правосуддя
На Вінниччині в ДТП загинуло 12 людей, серед них шестеро дітей
ВРП продовжила рішення про відсторонення судді Тандира від здійснення правосуддя
Справу судді Тандира скерували до суду
Олексій Тандир ДТП у Києві
Ігри
Відео
Яка кількість F-16 змінить хід війни: розповідає найсмертоносніший американський пілот Ден Гемптон

Військовий наголошує: навіть 42 літаки, які пообіцяли Нідерланди - це в 42 рази краще, ніж нічого. І отримавши F-16, Україна поступово почне воювати з агресором у повітрі на рівних.

Наталя Луценко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (29.08.2023)
ВРП продовжила рішення про відсторонення судді Тандира від здійснення правосуддя
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (28.08.2023)
ВРП продовжила рішення про відсторонення судді Тандира від здійснення правосуддя
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (28.08.2023)
ВРП продовжила рішення про відсторонення судді Тандира від здійснення правосуддя
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (28.08.2023)
ВРП продовжила рішення про відсторонення судді Тандира від здійснення правосуддя
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь