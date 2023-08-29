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За сутки ВСУ уничтожили более сотни единиц российской техники
С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 261 840 своих военных, из них 530 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Другие потери России с 24.02.22 по 29.08.23:
- танков — 4 414 (+14) ед;
- боевых бронированных машин — 8 579 (+17) ед;
- артиллерийских систем — 5 450 (+25) ед;
- РСЗО — 733 (+3) ед;
- средств ПВО — 500 (+1) ед;
- самолетов — 315 (+0) ед;
- вертолетов — 316 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4 387 (+4);
- крылатых ракет — 1 419 (+4);
- кораблей / катеров — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 7 909 (+43) ед;
- специальной техники — 820 (+11).
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Источник: Генштаб ВСУ
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