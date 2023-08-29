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За сутки ВСУ уничтожили более сотни единиц российской техники

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 261 840 своих военных, из них 530 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери России с 24.02.22 по 29.08.23:

  • танков — 4 414 (+14) ед;
  • боевых бронированных машин — 8 579 (+17) ед;
  • артиллерийских систем — 5 450 (+25) ед;
  • РСЗО — 733 (+3) ед;
  • средств ПВО — 500 (+1) ед;
  • самолетов — 315 (+0) ед;
  • вертолетов — 316 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4 387 (+4);
  • крылатых ракет — 1 419 (+4);
  • кораблей / катеров — 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7 909 (+43) ед;
  • специальной техники — 820 (+11).
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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Росія
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Извините, этот текст доступен только на “украинский”.

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