За сутки ВСУ уничтожили более сотни единиц российской техники

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 261 840 своих военных, из них 530 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери России с 24.02.22 по 29.08.23:

танков — 4 414 (+14) ед;

боевых бронированных машин — 8 579 (+17) ед;

артиллерийских систем — 5 450 (+25) ед;

РСЗО — 733 (+3) ед;

средств ПВО — 500 (+1) ед;

самолетов — 315 (+0) ед;

вертолетов — 316 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 4 387 (+4);

крылатых ракет — 1 419 (+4);

кораблей / катеров — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 7 909 (+43) ед;

специальной техники — 820 (+11).

Источник : Генштаб ВСУ

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