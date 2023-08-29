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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

За добу ЗСУ знищили понад сотню одиниць російської техніки

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 261 840 своїх військових, з них 530 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати Росії з 24.02.22 до 29.08.23:

  • танків ‒ 4414 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8579 (+17) од,
  • артилерійських систем – 5450 (+25) од,
  • РСЗВ – 733 (+3) од,
  • засобів ППО ‒ 500 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4387 (+4),
  • крилатих ракет ‒ 1419 (+4),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7909 (+43) од,
  • спеціальної техніки ‒ 820 (+11).
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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Росія
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