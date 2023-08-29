За добу ЗСУ знищили понад сотню одиниць російської техніки

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 261 840 своїх військових, з них 530 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати Росії з 24.02.22 до 29.08.23:

танків ‒ 4414 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 8579 (+17) од,

артилерійських систем – 5450 (+25) од,

РСЗВ – 733 (+3) од,

засобів ППО ‒ 500 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4387 (+4),

крилатих ракет ‒ 1419 (+4),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7909 (+43) од,

спеціальної техніки ‒ 820 (+11).

Джерело : Генштаб ЗСУ

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