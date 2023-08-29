Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
За добу ЗСУ знищили понад сотню одиниць російської техніки
Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 261 840 своїх військових, з них 530 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Інші втрати Росії з 24.02.22 до 29.08.23:
- танків ‒ 4414 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8579 (+17) од,
- артилерійських систем – 5450 (+25) од,
- РСЗВ – 733 (+3) од,
- засобів ППО ‒ 500 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4387 (+4),
- крилатих ракет ‒ 1419 (+4),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7909 (+43) од,
- спеціальної техніки ‒ 820 (+11).
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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