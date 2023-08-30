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Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Сырский назвал самые ожесточенные направления на фронте

Сырский назвал самые ожесточенные направления на фронте
Фото: Минобороны

Обстановка на Восточном фронте остается сложной. Силы обороны продолжают сдерживать наступление врага на Купянско-Лиманском направлении.

Об этом сообщает командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Он отметил, что наиболее ожесточенные бои происходят в районах населенных пунктов Райгородок и Ковалевка, где противник, несмотря на потери, пытается прорвать оборону наших войск, используя штурмовые отряды на бронетехнике.

– Одновременно враг осуществляет перегруппировку, заводит новые части с территории РФ с целью наращивания численности и боеспособности своих войск, – рассказал Сырский.

На Бахмутском направлении также ежедневно идут горячие бои. Враг любой ценой пытается вернуть утраченные позиции, по несколько раз в день контратакует наши подразделения.

– Мы принимаем все меры для срыва планов противника и постепенно продвигаемся вперед. В частности, интенсивные боевые действия происходят в районах Бахмута, Курдюмовки, Ягодного, Андреевки. Поэтому особое внимание сегодня уделяется работе именно на этих направлениях, – отметил командующий.

Также Сырский рассказал, что совместно с командирами ОТГ и бригад они каждый день анализируют обстановку на местах и принимают решение о дальнейших действиях Сил обороны, а также принимают меры для успешного выполнения боевых задач.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ уничтожили 570 российских оккупантов, 26 артсистем, 9 танков и 44 единицы специальной автомобильной техники.

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Сырский назвал самые ожесточенные направления на фронте

Война в Украине, ВСУ, контрнаступ, Александр Сырский
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