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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Сирський назвав найзапекліші напрямки на фронті

Сирський назвав найзапекліші напрямки на фронті
Фото: Міноборони

Обстановка на Східному фронті залишається складною. Сили оборони продовжують стримувати наступ ворога на Куп’янсько-Лиманському напрямку. 

Про це повідомляє командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

Він зазначив, що найбільш запеклі бої відбуваються в районах населених пунктів Райгородок та Ковалівка, де противник, попри втрати, намагається прорвати оборону наших військ, використовуючи штурмові загони на бронетехніці.

– Одночасно ворог здійснює перегрупування, заводить нові частини з території РФ з метою нарощування чисельності й боєздатності своїх військ, – розповів Сирський.

На Бахмутському напрямку також щодня ідуть гарячі бої. Ворог за будь-яку ціну намагається повернути втрачені позиції, по декілька разів на день контратакує наші підрозділи.

– Ми вживаємо всіх заходів для зриву планів противника і поступово просуваємося вперед. Зокрема, інтенсивні бойові дії відбуваються в районах Бахмута, Курдюмівки, Ягідного, Андріівки. Тому особлива увага сьогодні приділяється роботі саме на цих напрямках, – зауважив командувач. 

Також Сирський розповів, що спільно з командирами ОТУ і бригад вони кожного дня аналізують обстановку на місцях та ухвалюють рішення щодо подальших дій Сил оборони, а також вживають заходів для успішного виконання бойових завдань.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили 570 російських окупантів,  26 артсистем, 9 танків та 44 одиниці спеціальної автомобільної техніки.

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Війна в Україні, ЗСУ, контрнаступ, Олександр Сирський
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