Сирський назвав найзапекліші напрямки на фронті
Обстановка на Східному фронті залишається складною. Сили оборони продовжують стримувати наступ ворога на Куп’янсько-Лиманському напрямку.
Про це повідомляє командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.
Він зазначив, що найбільш запеклі бої відбуваються в районах населених пунктів Райгородок та Ковалівка, де противник, попри втрати, намагається прорвати оборону наших військ, використовуючи штурмові загони на бронетехніці.
– Одночасно ворог здійснює перегрупування, заводить нові частини з території РФ з метою нарощування чисельності й боєздатності своїх військ, – розповів Сирський.
На Бахмутському напрямку також щодня ідуть гарячі бої. Ворог за будь-яку ціну намагається повернути втрачені позиції, по декілька разів на день контратакує наші підрозділи.
– Ми вживаємо всіх заходів для зриву планів противника і поступово просуваємося вперед. Зокрема, інтенсивні бойові дії відбуваються в районах Бахмута, Курдюмівки, Ягідного, Андріівки. Тому особлива увага сьогодні приділяється роботі саме на цих напрямках, – зауважив командувач.
Також Сирський розповів, що спільно з командирами ОТУ і бригад вони кожного дня аналізують обстановку на місцях та ухвалюють рішення щодо подальших дій Сил оборони, а також вживають заходів для успішного виконання бойових завдань.
Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили 570 російських окупантів, 26 артсистем, 9 танків та 44 одиниці спеціальної автомобільної техніки.