С 1 сентября в Киеве заведения питания продлят время работы — Кличко

Заведения общественного питания Киева продлят время работы на один час — до 23:00.

Об этом в Telegram сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что такое решение принял Совет обороны города Киева. В силу оно вступит с 1 сентября.

— Напомню, с такой просьбой к городским властям обратились представители Национальной ресторанной ассоциации Украины. Ведь решение об ограничении работы заведений до 22:00 было принято, когда комендантский час в столице начинался в 23:00. Сейчас же он — с 00:00, — пояснил городской голова.

Он рассказал, что предприниматели во время встречи с городскими властями обосновывали целесообразность такого решения, они отметили, что продление времени работы заведений будет способствовать улучшению экономической ситуации в Киеве, созданию дополнительных рабочих мест, увеличению поступлений от налогов, сборов и платежей в бюджеты всех уровней.

К слову, ранее сообщалось, что в школах Киева могут ввести вторую смену, но не для всех.

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