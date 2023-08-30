З 1 вересня у Києві заклади харчування продовжать час роботи – Кличко

Заклади громадського харчування Києва продовжать час роботи на одну годину – до 23:00.

Про це у Telegram повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що таке рішення ухвалила Рада оборони міста Києва. Воно набуде чинності із 1 вересня.

– Нагадаю, з таким проханням до міської влади звернулися представники Національної ресторанної асоціації України. Адже рішення про обмеження роботи закладів до 22:00 було ухвалене, коли комендантська година в столиці розпочиналася о 23:00. Зараз же вона з 00:00, – пояснив міський голова.

Він розповів, що підприємці під час зустрічі з міською владою наголосили на тому, що подовження часу роботи закладів сприятиме поліпшенню економічної ситуації у Києві, створенню додаткових робочих місць, збільшенню надходжень від податків, зборів і платежів до бюджетів усіх рівнів.

До речі, раніше повідомлялось, що у школах Києва можуть запровадити другу зміну, але не для всіх.

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