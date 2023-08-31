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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Новая почта уплатила 5 млрд грн налогов за полгода

Нова пошта
Фото: Нова пошта
Нова пошта
Фото: Нова пошта
Нова пошта
Фото: Нова пошта
Нова пошта
Фото: Нова пошта
Нова пошта
Фото: Нова пошта
Нова пошта
Нова пошта
Нова пошта
Нова пошта
Нова пошта

Компании группы Новая почта за первое полугодие 2023 года перечислили в бюджеты всех уровней 5,1 млрд грн налогов, что значительно превышает показатель первого полугодия 2022 года – 2,9 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Новой почты.

По данным ГФС, Новая почта входит в топ-20 крупнейших налогоплательщиков в Украине.

В целом за прошлый 2022 год группа перечислила в бюджеты всех уровней страны 7,1 млрд грн налогов и сборов.

Нова пошта
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Части тел россиян разбросало на деревья: пленные оккупанты божатся не возвращаться в Украину

Наши армейцы постепенно продвигаются вперед на Запорожском направлении, выжигая позиции оккупантов. Правда, те и сами охотно кроют артиллерией своих же, разнося то, что осталось от укреплений вдребезги. Об этом свидетельствуют пленные, которым удалось выжить под двойным плотным огнем. Это они называют сплошным адом. Сейчас с захваченными воинами вражеской армии работают следователи СБУ.

Андрей Почтев
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Новая почта уплатила 5 млрд грн налогов за полгода
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