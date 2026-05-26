Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий участникам войны против Украины и членам их семей не погашать просроченные кредиты.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Новый закон распространяется на россиян, заключивших контракт с Минобороны РФ с 1 мая 2026 года как минимум на один год.

Согласно документу, военные и их супруги могут быть освобождены от погашения просроченных кредитов, если общая сумма долга не превышает 10 млн рублей.

Речь идет только о кредитах, оформленных до подписания контракта. Для списания также необходимо, чтобы уже существовало решение суда о взыскании задолженности или был выдан исполнительный лист.

Кроме того, в случае гибели военного на фронте или получения им инвалидности I группы кредитные обязательства членов семьи полностью прекращаются.

Также участникам войны против Украины предоставляют так называемые кредитные каникулы на весь период службы и еще на 30 дней после ее завершения.

По данным эксперта немецкого Института проблем международной безопасности Яниса Клюге, в первом квартале 2026 года Россия существенно снизила темпы набора контрактников и добровольцев.

За этот период в армию РФ записались около 70,5 тыс. человек, а среднесуточный показатель набора упал до 800 человек в день — это самый низкий уровень с начала 2024 года.

Аналитики предполагают, что новые финансовые льготы и списание долгов могут быть попыткой Кремля стимулировать набор людей на войну против Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новые мобилизационные меры еще на 100 тыс. человек.

По словам главы государства, в настоящее время у РФ нет достаточного потенциала для проведения скрытой мобилизации, поэтому Кремль вынужден искать другие способы привлечения людей к войне против Украины.

