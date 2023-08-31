Нова пошта сплатила 5 млрд грн податків за пів року
Компанії групи Нова пошта за перше півріччя 2023 року перерахували в бюджети всіх рівнів 5,1 млрд грн податків, що значно перевищує показник першого півріччя 2022 року – 2,9 млрд грн.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Нової пошти.
За даними ДФС, Нова пошта входить до топ-20 найбільших платників податків в Україні.
Загалом за минулий 2022 рік група перерахувала до бюджетів усіх рівнів країни 7,1 млрд грн податків і зборів.
Наші армійці поступово просуваються уперед на Запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Щоправда, ті й самі залюбки криють артилерією своїх же, розносячи те, що лишилось від укріплень на друзки. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем. Це вони називають суцільним пеклом. Нині із захопленими вояками ворожої армії – працюють слідчі СБУ.Андрій Почтєв