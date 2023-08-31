Нова пошта сплатила 5 млрд грн податків за пів року

Компанії групи Нова пошта за перше півріччя 2023 року перерахували в бюджети всіх рівнів 5,1 млрд грн податків, що значно перевищує показник першого півріччя 2022 року – 2,9 млрд грн.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Нової пошти.

За даними ДФС, Нова пошта входить до топ-20 найбільших платників податків в Україні.

Загалом за минулий 2022 рік група перерахувала до бюджетів усіх рівнів країни 7,1 млрд грн податків і зборів.

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