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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Нова пошта сплатила 5 млрд грн податків за пів року

Нова пошта
Фото: Нова пошта
Нова пошта
Фото: Нова пошта
Нова пошта
Фото: Нова пошта
Нова пошта
Фото: Нова пошта
Нова пошта
Фото: Нова пошта
Нова пошта
Нова пошта
Нова пошта
Нова пошта
Нова пошта

Компанії групи Нова пошта за перше півріччя 2023 року перерахували в бюджети всіх рівнів 5,1 млрд грн податків, що значно перевищує показник першого півріччя 2022 року – 2,9 млрд грн.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Нової пошти.

За даними ДФС, Нова пошта входить до топ-20 найбільших платників податків в Україні.

Загалом за минулий 2022 рік група перерахувала до бюджетів усіх рівнів країни 7,1 млрд грн податків і зборів.

Нова пошта
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Частини тіл росіян розкидало на дерева: полонені окупанти божаться не повертатися в Україну

Наші армійці поступово просуваються уперед на Запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Щоправда, ті й самі залюбки криють артилерією своїх же, розносячи те, що лишилось від укріплень на друзки. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем. Це вони називають суцільним пеклом. Нині із захопленими вояками ворожої армії – працюють слідчі СБУ.

Андрій Почтєв
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Нова пошта сплатила 5 млрд грн податків за пів року
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Нова пошта сплатила 5 млрд грн податків за пів року
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Нова пошта сплатила 5 млрд грн податків за пів року
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