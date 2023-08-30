Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Статьи
Девятая годовщина кровавого августа: главные факты об Иловайском котле
В Днепре задержали полицейского, который застрелил мужчину во время проверки авто
Ошибка — это единственный вариант: как могла произойти авиакатастрофа, в которой погибли Джус, Проказин и Минка
Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде
Скандальный удар в пятом раунде: WBA вынесла вердикт по бою Усик — Дюбуа
Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Орбан призвал Запад заключить сделку с Путиным и заявил, что Украина проигрывает войну

Орбан призвал Запад заключить сделку с Путиным и заявил, что Украина проигрывает войну
Фото: Факти ICTV

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад должен заключить сделку с президентом России Владимиром Путиным о новой архитектуре безопасности Украины, которая не должна включать ни возвращение Крыма, ни членство в НАТО.

Об этом он сказал в интервью бывшему журналисту Fox News Такеру Карлсону.

Венгерский политик утверждает, что Украина якобы находится на пути к проигрышу в войне из-за того, что российские войска превосходят по численности.

– Мы должны заключить соглашение с россиянами о новой архитектуре безопасности, чтобы гарантировать безопасность и суверенитет Украины, но не членство в НАТО, – сказал Орбан.

Премьер также заявил, что возвращение Крыма, который Россия аннексировала еще в 2014 году, до полномасштабного вторжения “вполне нереалистично”.

По его мнению, лучшим шансом на мир является возвращение к власти бывшего президента США Дональда Трампа и прекращение военной поддержки Украины.

Виктор Орбан прославился своей антиукраинской позицией, когда пытался заблокировать помощь ЕС, отказывался поставлять оружие Киеву и неоднократно заявлял, что контрнаступление Украины обречено на провал.

Правительство Венгрии также заключило соглашения с Россией в области энергетики, поставок газа и продвижения строительства атомной электростанции под руководством России, несмотря на позицию по ЕС и НАТО.

Политик называл режим Путина моделью, на которой он построил то, что он называет “нелиберальной демократией”, противостоящей мультикультурным ценностям ЕС.

Между тем в МИД Украины уже отреагировали на заявления венгерского премьера, в очередной раз подчеркнув, что Украина не торгует ни своими территориями, ни своим суверенитетом.

– Мы не знаем, как там в Венгрии, но Украина не торгует ни своими территориями, ни своим суверенитетом. И мир не будет торговать. А российское руководство, каких бы оно не привлекало публичных адвокатов, непременно понесет ответственность за все причиненное украинцам зло, – написал в своем Facebook представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не считает российского диктатора военным преступником и не верит в победу Украины.

Читайте также
Венгрия против создания Европейского фонда поддержки ВСУ — Politico
Петер Сійярто

Война в Украине, Віктор Орбан, Владимир Путин, Російська агресія, Венгрия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Чистки в ТЦК не повлияли на усиление мобилизации – Данилов
Олексій Данілов
В Крыму оккупанты запретили маломерным судам выходить в море — ЦНС
Керченський міст
Оскорблял и плевался в бойцов ВСУ. В Полтаве СБУ задержала пророссийского провокатора
Орбан призвал Запад заключить сделку с Путиным и заявил, что Украина проигрывает войну
Провел в открытом море 12 часов: в ГУР показали спасение своего бойца под огнем врага
Артан
Продавали справки о непригодности. В Винницкой области ГБР проверяет одну из военно-врачебных комиссий
Орбан призвал Запад заключить сделку с Путиным и заявил, что Украина проигрывает войну
Игры
Видео
Части тел россиян разбросало на деревья: пленные оккупанты божатся не возвращаться в Украину

Наши армейцы постепенно продвигаются вперед на Запорожском направлении, выжигая позиции оккупантов. Правда, те и сами охотно кроют артиллерией своих же, разнося то, что осталось от укреплений вдребезги. Об этом свидетельствуют пленные, которым удалось выжить под двойным плотным огнем. Это они называют сплошным адом. Сейчас с захваченными воинами вражеской армии работают следователи СБУ.

Андрей Почтев
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:00 (30.08.2023)
Орбан призвал Запад заключить сделку с Путиным и заявил, что Украина проигрывает войну
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (30.08.2023)
Орбан призвал Запад заключить сделку с Путиным и заявил, что Украина проигрывает войну
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (30.08.2023)
Орбан призвал Запад заключить сделку с Путиным и заявил, что Украина проигрывает войну
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (30.08.2023)
Орбан призвал Запад заключить сделку с Путиным и заявил, что Украина проигрывает войну
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь