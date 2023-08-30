Орбан призвал Запад заключить сделку с Путиным и заявил, что Украина проигрывает войну

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад должен заключить сделку с президентом России Владимиром Путиным о новой архитектуре безопасности Украины, которая не должна включать ни возвращение Крыма, ни членство в НАТО.

Об этом он сказал в интервью бывшему журналисту Fox News Такеру Карлсону.

Венгерский политик утверждает, что Украина якобы находится на пути к проигрышу в войне из-за того, что российские войска превосходят по численности.

– Мы должны заключить соглашение с россиянами о новой архитектуре безопасности, чтобы гарантировать безопасность и суверенитет Украины, но не членство в НАТО, – сказал Орбан.

Премьер также заявил, что возвращение Крыма, который Россия аннексировала еще в 2014 году, до полномасштабного вторжения “вполне нереалистично”.

По его мнению, лучшим шансом на мир является возвращение к власти бывшего президента США Дональда Трампа и прекращение военной поддержки Украины.

Виктор Орбан прославился своей антиукраинской позицией, когда пытался заблокировать помощь ЕС, отказывался поставлять оружие Киеву и неоднократно заявлял, что контрнаступление Украины обречено на провал.

Правительство Венгрии также заключило соглашения с Россией в области энергетики, поставок газа и продвижения строительства атомной электростанции под руководством России, несмотря на позицию по ЕС и НАТО.

Политик называл режим Путина моделью, на которой он построил то, что он называет “нелиберальной демократией”, противостоящей мультикультурным ценностям ЕС.

Между тем в МИД Украины уже отреагировали на заявления венгерского премьера, в очередной раз подчеркнув, что Украина не торгует ни своими территориями, ни своим суверенитетом.

– Мы не знаем, как там в Венгрии, но Украина не торгует ни своими территориями, ни своим суверенитетом. И мир не будет торговать. А российское руководство, каких бы оно не привлекало публичных адвокатов, непременно понесет ответственность за все причиненное украинцам зло, – написал в своем Facebook представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не считает российского диктатора военным преступником и не верит в победу Украины.

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