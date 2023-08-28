США должны сосредоточиться на помощи ВСУ, а не чирикать сбоку — генерал Кин о контрнаступлении

Военные США, которые выражают свое разочарование контрнаступлением Сил обороны Украины, похоже, имеют “нереалистичные ожидания относительно того, чего может достичь одна контрнаступательная операция”.

Об этом заявил генерал США в отставке Джек Кин для The Wall Street Journal.

По его словам, Вашингтон должен сосредоточиться на том, чтобы помочь Украине “вести войну так, как она хочет, а не щебетать со стороны”.

Кин отметил, что американское военное руководство хочет, чтобы Украина сосредоточила силы для контрнаступления на одном участке в Запорожской области для быстрого прорыва российской обороны и освобождения Мелитополя. В США не понимают, почему Украина сохранила большое количество сил на Востоке, в частности в районе города Бахмут, и почему ВСУ осуществляют многочисленные наступательные атаки по всему участку фронта в Запорожской области, а не в одной точке.

Генерал США указывает, что никто в американской армии сегодня не разрабатывал широкомасштабные механизированные операции против серьезного и боеспособного врага, который использует комплексную оборону. Последний раз это была кампания Меца во Франции в 1944 году.

— Массированная атака на Мелитополь, которой некоторые требуют, является наиболее очевидным, что Украина могла бы сделать, и сосредоточила бы наступательную боевую мощь Украины на пути к кратчайшей дороге к морю. Такой подход кажется привлекательным и с военной точки зрения обоснованным. Беда в том, что так же думали и россияне, — подчеркнул Кин.

По его словам, войска РФ на этой оси развернули сильнейшие подразделения, хорошо окопались и засыпали землю минами. Их лучшие пилоты находятся в этом районе и готовы к украинской атаке. Год они укрепляли Мелитополь и Токмак. Поэтому “эта самая короткая дорога к морю является также лучше всего подготовленной частью российской обороны на фронте”.

Украинцы фактически сделали этот маршрут приоритетным и недавно достигли важных достижений. Но они также атаковали дальше на восток в Запорожской области и достигли там успехов.

Американский генерал считает, что наиболее непонятной для американских чиновников остается попытка Украины отвоевать город Бахмут. Военные эксперты США, похоже, хотят, чтобы украинцы удержались на всех остальных фронтах и сосредоточились на единственном ударе в сторону Мелитополя.

— Подобные советы являются военной халатностью, — отмечает Кин.

Хорошо разработанные механизированные кампании почти всегда продвигаются по нескольким осям, а не по одной. Именно это делали коалиции под руководством США против Ирака в 1991 и 2003 годах. Так американцы, немцы и Советский Союз воевали во Второй мировой войне.

— Причина проста: продвижение вдоль одной оси позволяет оккупантам в обороне полностью сосредоточиться на остановке этого продвижения. В этом случае россияне почти наверняка перебросили бы силы из других частей фронта так быстро, как могли, чтобы остановить наступление украинцев на Мелитополь, — сказал Кин.

Он добавил, что освобождение Мелитополя не станет ключевым в этой войне. Требования сосредоточиться на стратегии освобождения этого города, в сочетании с угрозами прекратить помощь для будущих операций, свидетельствуют о том, что по крайней мере “некоторые из тех, кто критикует украинское наступление, несерьезно хотят помочь Украине освободить всю ее территорию”.

— Для США является жизненно важным интересом национальной безопасности, чтобы Украина освободила свою землю и свой народ от российской агрессии. Америка должна прекратить критику в отношении того, что делает Украина, и вместо этого сосредоточиться на помощи Украине достичь наших общих целей как можно скорее. Это была бы разумная стратегия, — заключает Кин.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины идет по плану.

Источник : The Washington Post

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