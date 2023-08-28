Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Трагедия на Ровенщине: мать утопила в карьере двух своих сыновей — 6 и 7 лет
В Киеве две сестры устроили танцы на могиле отца-военного: полиция их задержала
Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде
Где смотреть бой Усик — Дюбуа
Срочно
Раненых повезли в Симферополь: в Крыму нанесен удар по 126 гвардейской бригаде РФ
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

США должны сосредоточиться на помощи ВСУ, а не чирикать сбоку — генерал Кин о контрнаступлении

Повітряні сили ЗСУ
Фото: Depositphotos

Военные США, которые выражают свое разочарование контрнаступлением Сил обороны Украины, похоже, имеют “нереалистичные ожидания относительно того, чего может достичь одна контрнаступательная операция”.

Об этом заявил генерал США в отставке Джек Кин для The Wall Street Journal.

По его словам, Вашингтон должен сосредоточиться на том, чтобы помочь Украине “вести войну так, как она хочет, а не щебетать со стороны”.

Кин отметил, что американское военное руководство хочет, чтобы Украина сосредоточила силы для контрнаступления на одном участке в Запорожской области для быстрого прорыва российской обороны и освобождения Мелитополя. В США не понимают, почему Украина сохранила большое количество сил на Востоке, в частности в районе города Бахмут, и почему ВСУ осуществляют многочисленные наступательные атаки по всему участку фронта в Запорожской области, а не в одной точке.

Генерал США указывает, что никто в американской армии сегодня не разрабатывал широкомасштабные механизированные операции против серьезного и боеспособного врага, который использует комплексную оборону. Последний раз это была кампания Меца во Франции в 1944 году.

— Массированная атака на Мелитополь, которой некоторые требуют, является наиболее очевидным, что Украина могла бы сделать, и сосредоточила бы наступательную боевую мощь Украины на пути к кратчайшей дороге к морю. Такой подход кажется привлекательным и с военной точки зрения обоснованным. Беда в том, что так же думали и россияне, — подчеркнул Кин.

По его словам, войска РФ на этой оси развернули сильнейшие подразделения, хорошо окопались и засыпали землю минами. Их лучшие пилоты находятся в этом районе и готовы к украинской атаке. Год они укрепляли Мелитополь и Токмак. Поэтому “эта самая короткая дорога к морю является также лучше всего подготовленной частью российской обороны на фронте”.

Украинцы фактически сделали этот маршрут приоритетным и недавно достигли важных достижений. Но они также атаковали дальше на восток в Запорожской области и достигли там успехов.

Американский генерал считает, что наиболее непонятной для американских чиновников остается попытка Украины отвоевать город Бахмут. Военные эксперты США, похоже, хотят, чтобы украинцы удержались на всех остальных фронтах и сосредоточились на единственном ударе в сторону Мелитополя.

— Подобные советы являются военной халатностью, — отмечает Кин.

Хорошо разработанные механизированные кампании почти всегда продвигаются по нескольким осям, а не по одной. Именно это делали коалиции под руководством США против Ирака в 1991 и 2003 годах. Так американцы, немцы и Советский Союз воевали во Второй мировой войне.

— Причина проста: продвижение вдоль одной оси позволяет оккупантам в обороне полностью сосредоточиться на остановке этого продвижения. В этом случае россияне почти наверняка перебросили бы силы из других частей фронта так быстро, как могли, чтобы остановить наступление украинцев на Мелитополь, — сказал Кин.

Он добавил, что освобождение Мелитополя не станет ключевым в этой войне. Требования сосредоточиться на стратегии освобождения этого города, в сочетании с угрозами прекратить помощь для будущих операций, свидетельствуют о том, что по крайней мере “некоторые из тех, кто критикует украинское наступление, несерьезно хотят помочь Украине освободить всю ее территорию”.

— Для США является жизненно важным интересом национальной безопасности, чтобы Украина освободила свою землю и свой народ от российской агрессии. Америка должна прекратить критику в отношении того, что делает Украина, и вместо этого сосредоточиться на помощи Украине достичь наших общих целей как можно скорее. Это была бы разумная стратегия, — заключает Кин.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины идет по плану.

Читайте также
На Бахмутском направлении за прошедшую неделю ВСУ освободили 1 кв. км территорий — Маляр
воїни ЗСУ

Источник: The Washington Post
Война в Украине, ВСУ, контрнаступ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Нехватка компетентных переводчиков стала “вызовом номер один” во время тренировок украинских бойцов – FT
ЗСУ на навчаннях у Німеччині
Как оформить ребенка войны: пошаговая инструкция
Документи
Денежная помощь от ADRA Ukraine: как украинцам получить 6 660 грн
гроші тисяча
Уничтожили ряд вражеских объектов. В ГУР показали, как “поздравили” оккупантов с Днем Независимости Украины
Військовий ЗСУ керує дроном
Следствие рассматривает три версии авиакатастрофы в Житомирской области
авіакатастрофа на Житомирщині 25 серпня 2023
Игры
Видео
Какое количество F-16 изменит ход войны: рассказывает самый смертоносный американский пилот Дэн Хэмптон

Извините, этот текст доступен только на “украинский”.

Наталья Луценко
10 месяцев борьбы: удастся ли жителям дома на Жилянской отстоять его
США должны сосредоточиться на помощи ВСУ, а не чирикать сбоку — генерал Кин о контрнаступлении
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (25.08.2023)
США должны сосредоточиться на помощи ВСУ, а не чирикать сбоку — генерал Кин о контрнаступлении
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (25.08.2023)
США должны сосредоточиться на помощи ВСУ, а не чирикать сбоку — генерал Кин о контрнаступлении
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (25.08.2023)
США должны сосредоточиться на помощи ВСУ, а не чирикать сбоку — генерал Кин о контрнаступлении
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь