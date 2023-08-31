Проходят испытания: в Украине разработали дрон-аналог российских Ланцетов

В Украине проходит испытание новая разработка – беспилотник, являющийся аналогом российского ударного дрона Ланцет.

Об этом рассказал глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь ведущей Вікна-новини Яне Брензей в эфире телемарафона.

По его словам, “есть технологические нюансы”, которые нуждаются в доработке. В то же время Щиголь убежден, что уже в сентябре будет заключен первый контракт на поставку новых БпЛА.

– Разработка сейчас проходит испытания. Я думаю, что в ближайшие месяцы мы уже заключим контракт с производителем на производство именно таких дронов. Потому что они уже летают, они уже попадают в цели, – отметил он.

Юрий Щиголь не озвучил название украинской компании, занимающейся изготовлением этих дронов. Военный лишь заверил, что она “профессионал в этой сфере”.

Глава Госспецсвязи подтвердил, что планируется именно серийное производство новых БпЛА.

– Все контракты, которые заключаются с нами, это исключительно серийное производство. Мы не закупаем по одному-два, это сотни, тысячи дронов, – объяснил он.

Щиголь рассказал, что за последний год украинские производители БпЛА нарастили производство в десятки раз, а по некоторым направлениям (как, например, тяжелые ударные дроны) – в сотни. Дроны украинского производства “сегодня уже воюют на передовой”.

Глава Госспецсвязи заверил, что количество изготовленных БпЛА (и разведывательных, и FPV-дронов) ежемесячно будет только расти. И это создаст большую проблему для российских оккупантов на фронте.

Щиголь уточнил, что год тому назад в Украине было 35 компаний, производивших беспилотники. Сегодня их уже более 200 (с 85 из них уже заключены контракты).

Глава Госспецсвязи прогнозирует, что в 2024 году продолжится активное развитие производства БпЛА в Украине, ведь “нашей финальной целью является победа”.

– Каждый вид беспилотника имеет свое применение на поле боя. Каждое отдельное подразделение или спецподразделение использует свои (модели дронов. – Ред.). Они заказывают именно те беспилотники, которые им удобнее. Потому что им нужны определенные расстояния, определенные возможности противодействия РЭБ, – сообщил Юрий Щиголь.

По его словам, после победы Украина должна стать государством “с наибольшими возможностями и экспертизой в сфере беспилотных летательных технологий”. Эта сфера может стать одним из экономических факторов восстановления нашей страны.

Как известно, дрон Ланцет – это российский беспилотный барражирующий боеприпас. Он предназначен для поражения наземной техники и других целей как на фронте, так и в тылу. Дроны могут длительное время кружить в воздухе, отслеживая цель, после чего стремительно атаковать ее. Скорость полета дрона составляет до 300 км/ч, а дальность полета достигает 40-50 км.

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