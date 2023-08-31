Проходять випробування: в Україні розробили дрон-аналог російських Ланцетів

В Україні проходить випробування нова розробка – безпілотник, що є аналогом російського ударного дрона Ланцет.

Про це розповів голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрій Щиголь ведучій Вікна-новини Яні Брензей в ефірі телемарафону.

За його словами, “є технологічні нюанси”, які потребують доопрацювання. Водночас Щиголь переконаний, що вже у вересні буде укладено перший контракт на постачання нових БпЛА.

– Розробка зараз випробовується. Я думаю, що протягом найближчого місяця ми вже укладемо контракт із виробником на виробництво саме таких дронів. Тому що вони вже літають, вони вже влучають в цілі, – зазначив він.

Юрій Щиголь не озвучив назву української компанії, яка займається виготовленням цих дронів. Військовий лише запевнив, що вона “є професіоналом у цій галузі”.

Голова Держспецзв’язку підтвердив, що планується саме серійне виробництво нових БпЛА.

– Всі контракти, які укладають із нами, це виключно серійне виробництво. Ми не закуповуємо по одному-два, це сотні, тисячі дронів, – пояснив він.

Щиголь розповів, що протягом останнього року українські виробники БпЛА наростили виробництво в десятки разів, а по деяких напрямках (як, наприклад, важкі ударні дрони) – в сотні. Дрони українського виробництва “сьогодні вже воюють на передовій”.

Голова Держспецзв’язку запевнив, що кількість виготовлених БпЛА (і розвідувальних, і FPV-дронів) щомісяця буде лише зростати. І це створить велику проблему для російських окупантів на фронті.

Щиголь уточнив, що рік тому в Україні було 35 компаній, які виробляли безпілотники. А сьогодні їх уже понад 200 (з 85 із них уже укладено контракти).

Голова Держспецзв’язку прогнозує, що в 2024 році продовжиться активний розвиток виробництва БпЛА в Україні, адже “нашою фінальною метою є перемога”.

– Кожен вид безпілотника має своє застосування на полі бою. Кожний окремий підрозділ чи спецпідрозділ використовує свої (моделі дронів. – Ред.). Вони замовляють саме ті безпілотники, які їм зручніші. Тому що їм потрібні певні відстані, певні можливості протидії РЕБ, – повідомив Юрій Щиголь.

За його словами, після перемоги Україна має стати державою “із найбільшими можливостями та експертизою у сфері безпілотних літальних технологій”. Ця сфера може стати одним із економічних факторів відновлення нашої країни.

Як відомо, дрон Ланцет – це російський безпілотний баражувальний боєприпас. Він призначений для ураження наземної техніки та інших цілей як на фронті, так і в тилу. Дрони можуть тривалий час кружляти в повітрі, відстежуючи ціль, після чого стрімко атакувати її. Швидкість польоту дрона становить до 300 км/год, а дальність польоту сягає 40-50 км.

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