Проходять випробування: в Україні розробили дрон-аналог російських Ланцетів
В Україні проходить випробування нова розробка – безпілотник, що є аналогом російського ударного дрона Ланцет.
Про це розповів голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрій Щиголь ведучій Вікна-новини Яні Брензей в ефірі телемарафону.
За його словами, “є технологічні нюанси”, які потребують доопрацювання. Водночас Щиголь переконаний, що вже у вересні буде укладено перший контракт на постачання нових БпЛА.
– Розробка зараз випробовується. Я думаю, що протягом найближчого місяця ми вже укладемо контракт із виробником на виробництво саме таких дронів. Тому що вони вже літають, вони вже влучають в цілі, – зазначив він.
Юрій Щиголь не озвучив назву української компанії, яка займається виготовленням цих дронів. Військовий лише запевнив, що вона “є професіоналом у цій галузі”.
Голова Держспецзв’язку підтвердив, що планується саме серійне виробництво нових БпЛА.
– Всі контракти, які укладають із нами, це виключно серійне виробництво. Ми не закуповуємо по одному-два, це сотні, тисячі дронів, – пояснив він.
Щиголь розповів, що протягом останнього року українські виробники БпЛА наростили виробництво в десятки разів, а по деяких напрямках (як, наприклад, важкі ударні дрони) – в сотні. Дрони українського виробництва “сьогодні вже воюють на передовій”.
Голова Держспецзв’язку запевнив, що кількість виготовлених БпЛА (і розвідувальних, і FPV-дронів) щомісяця буде лише зростати. І це створить велику проблему для російських окупантів на фронті.
Щиголь уточнив, що рік тому в Україні було 35 компаній, які виробляли безпілотники. А сьогодні їх уже понад 200 (з 85 із них уже укладено контракти).
Голова Держспецзв’язку прогнозує, що в 2024 році продовжиться активний розвиток виробництва БпЛА в Україні, адже “нашою фінальною метою є перемога”.
– Кожен вид безпілотника має своє застосування на полі бою. Кожний окремий підрозділ чи спецпідрозділ використовує свої (моделі дронів. – Ред.). Вони замовляють саме ті безпілотники, які їм зручніші. Тому що їм потрібні певні відстані, певні можливості протидії РЕБ, – повідомив Юрій Щиголь.
За його словами, після перемоги Україна має стати державою “із найбільшими можливостями та експертизою у сфері безпілотних літальних технологій”. Ця сфера може стати одним із економічних факторів відновлення нашої країни.
Як відомо, дрон Ланцет – це російський безпілотний баражувальний боєприпас. Він призначений для ураження наземної техніки та інших цілей як на фронті, так і в тилу. Дрони можуть тривалий час кружляти в повітрі, відстежуючи ціль, після чого стрімко атакувати її. Швидкість польоту дрона становить до 300 км/год, а дальність польоту сягає 40-50 км.
Наші армійці поступово просуваються уперед на Запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Щоправда, ті й самі залюбки криють артилерією своїх же, розносячи те, що лишилось від укріплень на друзки. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем. Це вони називають суцільним пеклом. Нині із захопленими вояками ворожої армії – працюють слідчі СБУ.Андрій Почтєв