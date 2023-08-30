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Юлия Соколова, редактор ленты

Эта война закончится войной дронов, Украине следует наращивать производство – Загороднюк

Військовий ЗСУ керує дроном
Фото: Getty Images

Развязанная РФ полномасштабная война в Украине может завершиться “войной дронов”. А потому нашему государству следует наращивать собственное производство беспилотников.

Такое мнение выразил в эфире телемарафона Єдині новини Андрей Загороднюк, глава правления Центра оборонных стратегий, министр обороны Украины в 2019-2020 годах.

– Война эволюционирует. Она не такая, как ее представляли полгода тому назад, и точно не такая, какой ее представляли полтора года тому назад. Многие средства не работают, – отметил он.

Загороднюк уточнил, что у Украины есть неплохие разработки беспилотников, при масштабировании производства которых “мы можем закрыть очень большое количество вопросов”.

По его словам, во время войны все меняется быстро, и наше государство должно отстраивать собственное производство.

– Мы должны понимать, что будет война дронов. Эта война закончится войной дронов, это совершенно точно, – подчеркнул Загороднюк.

Он добавил, что кто быстрее нарастит мощности, выйдет на наилучшие образцы – тот будет иметь преимущество во время “войны дронов”.

Загороднюк считает, что Россия готовится к затяжной войне, “которой не будет конца”. А Украина должна разрушить эти планы агрессора.

– Путину сейчас совершенно невыгодно заканчивать войну, ни в каком виде. Потому что он ее не закончит победой, а зафиксировать какие-то поражения – для него это может быть самоубийством, — объяснил Загороднюк.

По данным Госспецсвязи, в среднем в сутки Силы обороны Украины теряют 40-45 разведывательных беспилотников как иностранного, так и украинского производства.

Тем временем в составе Военно-морских сил ВСУ создали отдельную бригаду для оперативного использования морских ударных дронов.

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Андрій Загороднюк, Безпілотники, Война в Украине, Дрони, ВСУ, Російська агресія
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