Символ конца террористического режима: авторский посыл России от Олега Атаянца

В киевском отеле Национальный открылась инсталляция известного украинского скульптора Олега Атаянца. Композиция создана из газовых труб, скрученных в фигуру из пальцев, которая понятна во всем мире. Красноречивым является и название инсталляции — Fuck gas weapon.

Задумка оригинального произведения возникла у автора еще в 2022 году — в разгар войны России против Украины, после подрыва газопровода Северный поток-2. Создавал ее скульптор в Днепре — из настоящих газопроводных труб.

Именно тогда европейские страны имели дилемму — продолжать покупать газ у России или отказаться от сотрудничества со страной-агрессором. В знак протеста против газового шантажа РФ Олег Атаянц и создал свою композицию.

Трубы окрашены в национальные цвета — желтый снаружи и голубой изнутри. По словам соорганизатора выставки Дарьи Шихненко, для автора очень важно было вложить в свою работу именно украинский контекст.

— Инсталляция выполнена в цветах нашего флага как символ Украины. Сегодня эти цвета знакомы во всем мире, и так Олег Атаянц хотел подчеркнуть нашу идентичность. Несмотря на то, что скульптор с 2014 года живет за границей, ему крайне важно сохранять связи с Украиной. Поэтому неудивительно, что впервые эта инсталляция представлена именно в Киеве, — рассказала Дарья.

Главный посыл (в прямом и переносном смысле), который заложил автор в свое произведение, — что шантаж России не пройдет. А также важно донести жителям Европы, что дорогой газ для них — это проблема, несопоставимая с тем, что в Украине гибнут люди.

Fuck gas weapon — это символ конца террористического режима российского диктатора и стойкости Украины, которая мужественно противостоит агрессии.

— Художники очень остро чувствуют потребности современности, и пытаются выразить это собственным языком. Он понятен поколениям, разным странам, культурным странам, людям, которые умеют чувствовать, — отметила Дарья Шихненко.

Среди других работ Атаянца на выставке — бронзовая скульптура из цикла оборотней. Если посмотреть с одной стороны, то видно лебедя, а с другой — кальмара.

Это своеобразный почерк скульптора: в его активе немало подобных работ. Так он хочет показать, что все вещи и явления в мире имеют обратную сторону и не всегда являются тем, чем кажутся.

Инсталляция из газовых труб Fuck gas weapon после презентации в киевском отеле Национальный будет экспонироваться на арт-ярмарках в США. Затем автор планирует продать свою работу на аукционе, а вырученные деньги перевести на нужды украинских защитников.

Фото: Олег Атаянц

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