Укр Рус Eng
Игры
Укр Рус Eng
Популярные Статьи
Девятая годовщина кровавого августа: главные факты об Иловайском котле
В Днепре задержали полицейского, который застрелил мужчину во время проверки авто
В бою на Бахмутском направлении погибли шесть пилотов – спикер бригады
Ошибка — это единственный вариант: как могла произойти авиакатастрофа, в которой погибли Джус, Проказин и Минка
Скандальный удар в пятом раунде: WBA вынесла вердикт по бою Усик — Дюбуа
Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

Символ конца террористического режима: авторский посыл России от Олега Атаянца

Символ конца террористического режима: авторский посыл России от Олега Атаянца

В киевском отеле Национальный открылась инсталляция известного украинского скульптора Олега Атаянца. Композиция создана из газовых труб, скрученных в фигуру из пальцев, которая понятна во всем мире. Красноречивым является и название инсталляции — Fuck gas weapon.

Задумка оригинального произведения возникла у автора еще в 2022 году — в разгар войны России против Украины, после подрыва газопровода Северный поток-2. Создавал ее скульптор в Днепре — из настоящих газопроводных труб.

Символ конца террористического режима: авторский посыл России от Олега Атаянца

Фото: Олег Атаянц

Именно тогда европейские страны имели дилемму — продолжать покупать газ у России или отказаться от сотрудничества со страной-агрессором. В знак протеста против газового шантажа РФ Олег Атаянц и создал свою композицию.

Трубы окрашены в национальные цвета — желтый снаружи и голубой изнутри. По словам соорганизатора выставки Дарьи Шихненко, для автора очень важно было вложить в свою работу именно украинский контекст.

— Инсталляция выполнена в цветах нашего флага как символ Украины. Сегодня эти цвета знакомы во всем мире, и так Олег Атаянц хотел подчеркнуть нашу идентичность. Несмотря на то, что скульптор с 2014 года живет за границей, ему крайне важно сохранять связи с Украиной. Поэтому неудивительно, что впервые эта инсталляция представлена именно в Киеве, — рассказала Дарья.

Главный посыл (в прямом и переносном смысле), который заложил автор в свое произведение, — что шантаж России не пройдет. А также важно донести жителям Европы, что дорогой газ для них — это проблема, несопоставимая с тем, что в Украине гибнут люди.

Fuck gas weapon — это символ конца террористического режима российского диктатора и стойкости Украины, которая мужественно противостоит агрессии.

— Художники очень остро чувствуют потребности современности, и пытаются выразить это собственным языком. Он понятен поколениям, разным странам, культурным странам, людям, которые умеют чувствовать, — отметила Дарья Шихненко.

Символ конца террористического режима: авторский посыл России от Олега Атаянца

Фото: Олег Атаянц

Среди других работ Атаянца на выставке — бронзовая скульптура из цикла оборотней. Если посмотреть с одной стороны, то видно лебедя, а с другой — кальмара.

Это своеобразный почерк скульптора: в его активе немало подобных работ. Так он хочет показать, что все вещи и явления в мире имеют обратную сторону и не всегда являются тем, чем кажутся.

Инсталляция из газовых труб Fuck gas weapon после презентации в киевском отеле Национальный будет экспонироваться на арт-ярмарках в США. Затем автор планирует продать свою работу на аукционе, а вырученные деньги перевести на нужды украинских защитников.

Фото: Олег Атаянц

Война в Украине, Газ, Росія, скульптура
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Запас сухих пайков практически закончился: Маляр рассказала о проблеме продовольствия в армии РФ
Окупаційні війська РФ
Не брошу свою страну: Зеленский объяснил, пойдет ли он на второй срок в случае проведения выборов-2024
Володимир Зеленський
Украинские бойцы продвигаются на Мелитопольском направлении — Нацгвардия
військова техніка, ЗСУ, війна
Украинская ракета успешно прошла испытания: обнародовано видео
Символ конца террористического режима: авторский посыл России от Олега Атаянца
Гитлера тоже все боялись: Данилов обратился к Германии по поводу ракет Taurus
Олексій Данілов - секретар РНБО
Игры
Видео
Части тел россиян разбросало на деревья: пленные оккупанты божатся не возвращаться в Украину

Наши армейцы постепенно продвигаются вперед на Запорожском направлении, выжигая позиции оккупантов. Правда, те и сами охотно кроют артиллерией своих же, разнося то, что осталось от укреплений вдребезги. Об этом свидетельствуют пленные, которым удалось выжить под двойным плотным огнем. Это они называют сплошным адом. Сейчас с захваченными воинами вражеской армии работают следователи СБУ.

Андрей Почтев
Считанные минуты на работу: как выполняют задание спецназовцы отряда Омега
Символ конца террористического режима: авторский посыл России от Олега Атаянца
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (30.08.2023)
Символ конца террористического режима: авторский посыл России от Олега Атаянца
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (30.08.2023)
Символ конца террористического режима: авторский посыл России от Олега Атаянца
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (30.08.2023)
Символ конца террористического режима: авторский посыл России от Олега Атаянца
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь