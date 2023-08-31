Символ кінця терористичного режиму: авторський посил Росії від Олега Атаянця

У київському готелі Національний відкрилася інсталяція відомого українського скульптора Олега Атаянца. Композиція створена з газових труб, скручених у фігуру з пальців, яка зрозуміла в усьому світі. Промовистою є і назва інсталяції – Fuck Gas Weapon.

Задумка оригінального твору виникла в автора ще у 2022 році – у розпал війни Росії проти України, після підриву газопроводу Північний потік-2. Створював її скульптор у Дніпрі – зі справжніх газопровідних труб.

Саме тоді європейські країни мали дилему – продовжувати купувати газ у Росії або ж відмовитися від співпраці з країною-агресоркою. На знак протесту проти газового шантажу РФ Олег Атаянц і створив свою композицію.

Труби пофарбовані у національні кольори – жовтий зовні та блакитний зсередини. За словами співорганізатора виставки Дарини Шихненко, для автора дуже важливо було вкласти у свою роботу саме український контекст.

– Інсталяція виконана у кольорах нашого прапору як символ України. Сьогодні ці кольори знайомі в усьому світі, і так Олег Атаянц хотів підкреслити нашу ідентичність. Попри те, що скульптор з 2014 року живе за кордоном, йому вкрай важливо зберігати зв’язки з Україною. Тому не дивно, що вперше ця інсталяція представлена саме у Києві, — розповіла Дар’я.

Головний посил (у прямому і переносному сенсі), який заклав автор у свій твір, що шантаж Росії не пройде. А також важливо донести мешканцям Європи, що дорогий газ для них – це проблема, неспівставна з тим, що в Україні гинуть люди.

Fuck gas weapon — це символ кінця терористичного режиму російського диктатора і стійкості України, яка мужньо протистоїть агресії.

– Художники дуже гостро відчувають потреби сучасності, і намагаються висловити це власною мовою. Вона зрозуміла поколінням, різним країнам, культурним країнам, людям, які вміють відчувати, — зазначила Дарина Шихненко.

Серед інших робіт Атаянца на виставці – бронзова скульптура із циклу перевертнів. Якщо подивитися з одного боку, то видно лебедя, а з іншого – кальмара.

Це своєрідний почерк скульптора: в його доробку чимало подібних робіт. Так він хоче показати, що всі речі та явища у світі мають зворотній бік і не завжди є тим, чим здаються.

Інсталяція з газових труб Fuck gas weapon після презентації у київському готелі Національний експонуватиметься на арт-ярмарках в США. Потім автор планує продати свою роботу на аукціоні, а виручені гроші переказати на потреби українських захисників.

Фото: Олег Атаянц

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