Символ кінця терористичного режиму: авторський посил Росії від Олега Атаянця
У київському готелі Національний відкрилася інсталяція відомого українського скульптора Олега Атаянца. Композиція створена з газових труб, скручених у фігуру з пальців, яка зрозуміла в усьому світі. Промовистою є і назва інсталяції – Fuck Gas Weapon.
Задумка оригінального твору виникла в автора ще у 2022 році – у розпал війни Росії проти України, після підриву газопроводу Північний потік-2. Створював її скульптор у Дніпрі – зі справжніх газопровідних труб.
Саме тоді європейські країни мали дилему – продовжувати купувати газ у Росії або ж відмовитися від співпраці з країною-агресоркою. На знак протесту проти газового шантажу РФ Олег Атаянц і створив свою композицію.
Труби пофарбовані у національні кольори – жовтий зовні та блакитний зсередини. За словами співорганізатора виставки Дарини Шихненко, для автора дуже важливо було вкласти у свою роботу саме український контекст.
– Інсталяція виконана у кольорах нашого прапору як символ України. Сьогодні ці кольори знайомі в усьому світі, і так Олег Атаянц хотів підкреслити нашу ідентичність. Попри те, що скульптор з 2014 року живе за кордоном, йому вкрай важливо зберігати зв’язки з Україною. Тому не дивно, що вперше ця інсталяція представлена саме у Києві, — розповіла Дар’я.
Головний посил (у прямому і переносному сенсі), який заклав автор у свій твір, що шантаж Росії не пройде. А також важливо донести мешканцям Європи, що дорогий газ для них – це проблема, неспівставна з тим, що в Україні гинуть люди.
Fuck gas weapon — це символ кінця терористичного режиму російського диктатора і стійкості України, яка мужньо протистоїть агресії.
– Художники дуже гостро відчувають потреби сучасності, і намагаються висловити це власною мовою. Вона зрозуміла поколінням, різним країнам, культурним країнам, людям, які вміють відчувати, — зазначила Дарина Шихненко.
Серед інших робіт Атаянца на виставці – бронзова скульптура із циклу перевертнів. Якщо подивитися з одного боку, то видно лебедя, а з іншого – кальмара.
Це своєрідний почерк скульптора: в його доробку чимало подібних робіт. Так він хоче показати, що всі речі та явища у світі мають зворотній бік і не завжди є тим, чим здаються.
Інсталяція з газових труб Fuck gas weapon після презентації у київському готелі Національний експонуватиметься на арт-ярмарках в США. Потім автор планує продати свою роботу на аукціоні, а виручені гроші переказати на потреби українських захисників.
Фото: Олег Атаянц
Наші армійці поступово просуваються уперед на Запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Щоправда, ті й самі залюбки криють артилерією своїх же, розносячи те, що лишилось від укріплень на друзки. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем. Це вони називають суцільним пеклом. Нині із захопленими вояками ворожої армії – працюють слідчі СБУ.Андрій Почтєв