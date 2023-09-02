Основний етап ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС завершений – Клименко

Україна впоралася з основним етапом ліквідації наслідків підриву російськими загарбниками греблі Каховської ГЕС.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко на засіданні президії Конгресу місцевих і регіональних влад при Президенті України, повідомляється у Тelegram-каналі МВС.

Міністр нагадав, що до зони надзвичайної ситуації потрапили 180 населених пунктів Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей, де проживали майже 900 тисяч людей.

До ліквідації наслідків підриву станції щоденно залучалися понад дві тисячі працівників МВС, 300 одиниць техніки і більш ніж сотня плавальних засобів.

Майже 700 тисяч українців залишилися без доступу до питної води. Постраждалим були доставлені 148 тис. тонн питної і технічної води, майже 119 тис. тонн продуктів та речей першої необхідності.

Для запобігання погіршення санітарної ситуації, проведені понад 173 тис. рейдів спільно з Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами місцевого самоврядування і рибохорони.

– Наслідки цієї катастрофи Україна відчуватиме дуже довго, проте спільними зусиллями зможемо їх подолати, – зазначив Ігор Клименко.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські загарбники підірвали греблю Каховської ГЕС.

Диверсія призвела до затоплення населених пунктів вниз по течії Дніпра на правому та лівому берегах Херсонщини, а також обміління Каховського водосховища. Вода затопила близько 80 населених пунктів, зокрема місто Херсон.

Наприкінці серпня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має плани з відновлення Каховської ГЕС. За словами глави держави, це потрібно для забезпечення водою людей, які проживають у південних регіонах. Відбудова станції потребуватиме величезних коштів.

Фото: Укргідроенерго

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