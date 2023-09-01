Обломки, монеты, пряжки. После подрыва Каховской ГЭС на Хортице нашли более тысячи артефактов
После подрыва россиянами Каховской ГЭС на острове Хортица обнаружили более тысячи различных археологических находок.
Об этом рассказал научный сотрудник отдела охраны памятников истории, археологии и природы заповедника Хортица Анатолий Волков в эфире Громадського радіо.
Он отметил, что в качестве находок учитывают и мелкие обломки керамики размером, например, в несколько сантиметров.
— Если так все вместе считать, то уже более 1000 находок мы нашли. Здесь учтены как обломки, о которых я рассказал, так и монеты, шары, пряжки, пуговицы и тому подобное. То есть это не ценные вещи, но это материал, который несет историческую информацию — о культурном быте древности, о военных событиях, — сказал он.
Ранее на Волыни студенты-историки нашли уникальный герб города Владимир XVI-XVII вв.
Фото: Хортица Национальный заповедник
Источник: Громадське радіо
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