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Уламки, монети, пряжки. Після підриву Каховської ГЕС на Хортиці знайшли понад тисячу артефактів

Уламки, монети, пряжки. Після підриву Каховської ГЕС на Хортиці знайшли понад тисячу артефактів

Після підриву росіянами Каховської ГЕС на острові Хортиця виявили понад тисячу різноманітних археологічних знахідок.

Про це розповів науковий співробітник відділу охорони пам’яток історії, археології та природи заповідника Хортиця Анатолій Волков в етері Громадського радіо.

Він зазначив, що як знахідки враховують і дрібні уламки кераміки розміром, наприклад, декілька сантиметрів.

– Якщо так все разом рахувати, то вже понад 1000 знахідок ми знайшли. Тут враховані як уламки, про які я розповів, так і монети, кулі, пряжки, ґудзики тощо. Тобто це не коштовні речі, але це матеріал, який несе історичну інформацію — про культурний побут давнини, про військові події, – сказав він.

Раніше на Волині студенти-історики знайшли унікальний герб міста Володимир XVI-XVII ст.

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Фото: Хортиця Національний заповідник

Джерело: Громадське радіо

Археологія, Каховська ГЕС, Хортиця
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