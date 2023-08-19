Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Во Львове избили трансгендерную военную, которая приехала на похороны матери: омбудсмен отреагировал на инцидент
Загадочная гибель двух 12-летних девочек в Киеве. Дети выпали из многоэтажки
Житель Киевщины изнасиловал 4-летнего ребенка, дело передали в суд
Сотни поврежденных домов, школы: последствия атаки дронов на Хмельницкую область
Срочно
В Киеве в районе кольцевой дороги прогремели взрывы: в МВД рассказали, что произошло
Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Клименко: Каховская ГЭС не подлежит восстановлению, теперь главная угроза – вокруг ЗАЭС

Ігор Клименко
Фото: МВД

Разрушенная оккупантами Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению, и сейчас самая главная угроза для Украины и мира существует вокруг Запорожской атомной электростанции.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко на встрече с представителями иностранных дипломатических представительств по построению системы реализации формулы мира.

— В результате теракта разрушено 11 пролетов верхней части плотины из 28. Из машинного зала ГЭС произошла утечка 150 тонн масла. Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению, — подчеркнул глава МВД.

По его словам, в зону чрезвычайной ситуации попали 180 населенных пунктов в Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях, погибли 34 человека, 28 — травмированы, без вести пропавшими считаются 39.

Клименко также сообщил, что из подтопленных районов вывезли почти 4 тыс. человек и сотни домашних животных.

Он поблагодарил страны-партнеры за помощь на общую сумму 136 млн грн, а также переданное оборудование, которое помогло в ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС.

Кстати, восьмой пункт украинской формулы мира предполагает привлечение РФ к ответственности за это преступление.

Читайте также
Заросло травой: как сейчас выглядит уничтоженное оккупантами Каховское водохранилище
Каховське водосховище

Источник: МВД
Игорь Клименко, Война в Украине, ЗАЕС, Каховська ГЕС, МВД, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Зеленский в Швеции договаривается о производстве БМП CV-90 в Украине
Володимир Зеленський
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Клименко: Каховская ГЭС не подлежит восстановлению, теперь главная угроза – вокруг ЗАЭС
Сотни поврежденных домов, школы: последствия атаки дронов на Хмельницкую область
обстріл Хмельницької області
РФ ударила ракетой по центру Чернигова: среди более чем 90 погибших и пострадавших – дети
Чернігів після ракетного удару РФ 19 серпня 2023
В сети показали момент попадания ракеты в Чернигове
Удар по Чернігову
Игры
Видео
Достижения есть каждый день: как украинские минометчики уничтожают врага на Востоке

Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.

Владислав Круглов
Черноморские игры 2023: чем запомнился фестиваль в Киеве и кто победил
Чорноморські Ігри 2023
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (18.08.2023)
Клименко: Каховская ГЭС не подлежит восстановлению, теперь главная угроза – вокруг ЗАЭС
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (18.08.2023)
Клименко: Каховская ГЭС не подлежит восстановлению, теперь главная угроза – вокруг ЗАЭС
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (18.08.2023)
Клименко: Каховская ГЭС не подлежит восстановлению, теперь главная угроза – вокруг ЗАЭС
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь