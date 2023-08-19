Клименко: Каховская ГЭС не подлежит восстановлению, теперь главная угроза – вокруг ЗАЭС

Разрушенная оккупантами Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению, и сейчас самая главная угроза для Украины и мира существует вокруг Запорожской атомной электростанции.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко на встрече с представителями иностранных дипломатических представительств по построению системы реализации формулы мира.

— В результате теракта разрушено 11 пролетов верхней части плотины из 28. Из машинного зала ГЭС произошла утечка 150 тонн масла. Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению, — подчеркнул глава МВД.

По его словам, в зону чрезвычайной ситуации попали 180 населенных пунктов в Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях, погибли 34 человека, 28 — травмированы, без вести пропавшими считаются 39.

Клименко также сообщил, что из подтопленных районов вывезли почти 4 тыс. человек и сотни домашних животных.

Он поблагодарил страны-партнеры за помощь на общую сумму 136 млн грн, а также переданное оборудование, которое помогло в ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС.

Кстати, восьмой пункт украинской формулы мира предполагает привлечение РФ к ответственности за это преступление.

Источник : МВД

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