Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Польше закрыли крупнейший в стране центр приема украинских беженцев: названа причина
В Германии мужчина сбросил с моста 10-летнего мальчика из Украины
Способны уничтожить цель на расстоянии до 180 км: что известно о ракетах AIM-120 AMRAAM
На Киевщине нашли мертвым 4-летнего мальчика: что известно
Когда ожидаются первые заморозки в Украине: синоптик назвал даты
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Минобороны обновило список болезней для оценки пригодности к службе

Військові ЗСУ
Фото: Depositphotos

Министерство обороны Украины утвердило новое Расписание болезней, по которому оценивается пригодность к военной службе, а также упорядочило прохождение службы ограниченно годными.

Изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ (приказ № 402) внесены приказом Минобороны от 18 августа 2023 года № 490 и вступили в силу 25 августа.

Ранее в пункте 20.4 Раздела III Положения определялось, что в военное время по статьям Расписания болезней, которые предусматривают варианты — индивидуальную оценку годен или ограниченно годен к службе, ВВК должна принимать постановление “годен к военной службе”, за исключением статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в.

Теперь слова и цифры “за исключением статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в” из Положения исключены, то есть по “спорным” статьям пригодными будут признавать всех:

  • 2-в — клинически вылеченный туберкулез;
  • 4-в — вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;
  • 5-в — бессимптомное носительство ВИЧ;
  • 12-в — медленно прогрессирующие и непрогрессирующие с незначительными нарушениями функций и редкими обострениями анемии, нарушения свертываемости крови, пурпура, геморрагические состояния, другие болезни крови и кроветворных органов, некоторые нарушения с привлечением иммунного механизма.
  • 13-в — болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;
  • 14-в — легкие кратковременные болезненные проявления психических расстройств;
  • 17-в — невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства при умеренно выраженных, кратковременных проявлениях, с астеническим состоянием;
  • 21-в — медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы с незначительными нарушениями функций;
  • 22-в — эпизодические и пароксизмальные расстройства, кроме эпилепсии, с незначительными нарушениями функций органов и систем.

Также приказом детализирован порядок определения места службы для ограниченно годных, уточнен порядок принятия постановления ВВК о причинной связи заболевания, травмы (ранения, контузии, увечья) с прохождением военной службы и защитой Родины, в частности уточнен перечень документов, которые необходимо подать на рассмотрение.

Читайте также
Имена уклонистов и врачей, которые фальсифицировали справки ВВК, будут известны через несколько недель — Данилов
Олексій Данілов - секретар РНБО

Что касается ограниченно годных, то отныне одновременно с постановлением об ограниченной годности к военной службе ВВК должна принимать постановление о пригодности военнослужащего к службе по конкретной военной специальности (ВОС).

В случае признания военнослужащего непригодным к службе по военной специальности, командир части перед перемещением военнослужащего на другую должность может направить его на ВВК для определения пригодности к службе по новой военной специальности.

Хотя приказы № 456 и № 490 уже вступили в силу и обнародованы на портале Верховной Рады, в самом Положении (приказ № 402) изменения на сайте еще не внесены.

Источник: Ukrainian Military Pages

Война в Украине, мобілізація
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Пир во время чумы: в сети возмутились массовыми гуляниями в Одессе на День города
Минобороны обновило список болезней для оценки пригодности к службе
На Херсонщине враг обстрелял Белозерку. Мужчина погиб, его жену и дочь госпитализировали
Херсонщина
ВСУ движутся к оперативному окружению Бахмута: эксперт рассказал, что произошло на фронте за август
бої на фронті, ЗСУ, війна в Україні
В Украине мобилизуют студентов старше 30 лет, получающих второе образование — законопроект
Українські військові, армія, ЗСУ, війна
Бабак рассказал, будут ли мобилизовать мужчин, которые учатся в вузах
Сергій Бабак

Загрузка

Игры
Видео
Уроки в метро и бомбоубежищах: как начался новый учебный год в Украине

Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.

Татьяна Наконечная
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (03.09.2023)
Минобороны обновило список болезней для оценки пригодности к службе
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (03.09.2023)
Минобороны обновило список болезней для оценки пригодности к службе
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (03.09.2023)
Минобороны обновило список болезней для оценки пригодности к службе
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (03.09.2023)
Минобороны обновило список болезней для оценки пригодности к службе
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь