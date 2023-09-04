Минобороны обновило список болезней для оценки пригодности к службе

Министерство обороны Украины утвердило новое Расписание болезней, по которому оценивается пригодность к военной службе, а также упорядочило прохождение службы ограниченно годными.

Изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ (приказ № 402) внесены приказом Минобороны от 18 августа 2023 года № 490 и вступили в силу 25 августа.

Ранее в пункте 20.4 Раздела III Положения определялось, что в военное время по статьям Расписания болезней, которые предусматривают варианты — индивидуальную оценку годен или ограниченно годен к службе, ВВК должна принимать постановление “годен к военной службе”, за исключением статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в.

Теперь слова и цифры “за исключением статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в” из Положения исключены, то есть по “спорным” статьям пригодными будут признавать всех:

2-в — клинически вылеченный туберкулез;

4-в — вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;

5-в — бессимптомное носительство ВИЧ;

12-в — медленно прогрессирующие и непрогрессирующие с незначительными нарушениями функций и редкими обострениями анемии, нарушения свертываемости крови, пурпура, геморрагические состояния, другие болезни крови и кроветворных органов, некоторые нарушения с привлечением иммунного механизма.

13-в — болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

14-в — легкие кратковременные болезненные проявления психических расстройств;

17-в — невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства при умеренно выраженных, кратковременных проявлениях, с астеническим состоянием;

21-в — медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы с незначительными нарушениями функций;

22-в — эпизодические и пароксизмальные расстройства, кроме эпилепсии, с незначительными нарушениями функций органов и систем.

Также приказом детализирован порядок определения места службы для ограниченно годных, уточнен порядок принятия постановления ВВК о причинной связи заболевания, травмы (ранения, контузии, увечья) с прохождением военной службы и защитой Родины, в частности уточнен перечень документов, которые необходимо подать на рассмотрение.

Что касается ограниченно годных, то отныне одновременно с постановлением об ограниченной годности к военной службе ВВК должна принимать постановление о пригодности военнослужащего к службе по конкретной военной специальности (ВОС).

В случае признания военнослужащего непригодным к службе по военной специальности, командир части перед перемещением военнослужащего на другую должность может направить его на ВВК для определения пригодности к службе по новой военной специальности.

Хотя приказы № 456 и № 490 уже вступили в силу и обнародованы на портале Верховной Рады, в самом Положении (приказ № 402) изменения на сайте еще не внесены.

Источник: Ukrainian Military Pages

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