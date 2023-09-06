Украинцев удивят результаты: в ВСУ анонсировали хорошие новости с фронта
Вскоре украинцев ждут хорошие новости относительно продвижения украинских военных на Востоке.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
Он отметил, что в его зоне ответственности продолжаются очень интенсивные напряженные бои, враг использует всю доступную номенклатуру своей артиллерии, также применяет тактическую армейскую авиацию.
— Противник пытается штурмовать нас на Лимано-Купянском направлении, однако безуспешно. На Бахмутском направлении мы продолжаем наступательную операцию. На южном фланге наши защитники уверенно продвигаются вперед, освобождая метр за метром нашу землю, а именно Клещеевку. Довольно скоро вы увидите достаточно положительные результаты, которые приятно удивят украинцев и будут очень болезненными для врага, — сказал Евлаш.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 559-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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