Украинцев удивят результаты: в ВСУ анонсировали хорошие новости с фронта

Вскоре украинцев ждут хорошие новости относительно продвижения украинских военных на Востоке.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Он отметил, что в его зоне ответственности продолжаются очень интенсивные напряженные бои, враг использует всю доступную номенклатуру своей артиллерии, также применяет тактическую армейскую авиацию.

— Противник пытается штурмовать нас на Лимано-Купянском направлении, однако безуспешно. На Бахмутском направлении мы продолжаем наступательную операцию. На южном фланге наши защитники уверенно продвигаются вперед, освобождая метр за метром нашу землю, а именно Клещеевку. Довольно скоро вы увидите достаточно положительные результаты, которые приятно удивят украинцев и будут очень болезненными для врага, — сказал Евлаш.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 559-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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